“Comisionado de Paz debe dar explicaciones”: Registrador Nacional

JUDICIAL

El Registrador Nacional alexander Vega advirtió que el ELN, disidencias y bandas criminales estarían apoyando a candidatos en Nariño, Cauca y Sucre.

Advirtió que previo a las elecciones hay “sombras” frente a los acercamientos y negociaciones de paz, en los decretos del gobierno quedó la garantía de que las organizaciones criminales que están negociando no se iba a intervenir en el proceso electoral.

“Pero no hemos recibido informes de él, queremos saber de acuerdo a estas denuncias que se han presentado qué tiene qué decir frente a esa negociación, si se está garantizando que no intervenga en el proceso electoral, porque lo que están dando las cifras y los hechos es todo lo contrario, están haciendo constreñimiento a los electores y a los candidatos, entonces el Alto Comisionado debe explicar al país si el cese bilateral se está cumpliendo con el tema de no interferir en el proceso electoral”.

La Registraduría remitirá a la Fiscalía siete casos documentados para candidatos a la alcaldía en Sucre, quienes tendrían alianzas con el crimen. Hay evidencia que esas organizaciones están invitando a votar por ellos.

Un caso de Rosas, Cauca, y también se detectó esa alianza político criminal en Barbacoas, Nariño y se está verificando en el municipio de Ricaurte.