“Sean serios en la publicación de los estudios”: MinAmbiente sobre ampliación de la Boyacá

Bogotá D.C.

En la primera Asamblea Ambiental de la Sabana de Bogotá, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó que la ampliación de la Avenida Boyacá causaría la fragmentación irremediable de la reserva Thomas Van Der Hammen.

“Eso causa una fragmentación irremediable. Pasar una autopista de 12 carriles la fragmenta aún más. Hay alternativas. Lo que el Ministerio dice son dos cosas, garanticen el derecho a la participación, sean serios en la publicación de los estudios, dónde están los estudios de tránsito, por qué no se hizo un diagnóstico de alternativas y por qué la primera opción es pasar por encima de la reserva”, recalcó la ministra.

Además, Muhamad explicó que en la audiencia que se realizará este 15 de septiembre en la CAR, el Ministerio solicitará todos los documentos en los que se justifique esta intervención.

“La alcaldesa no da la información con precisión. La vía estaba como una reserva y como una vía rural, no como una vía de 12 carriles. Expliquen si esto es una vía regional o una vía urbana. No pueden cogerse de estos argumentos si Bogotá necesita un debate serio” explicó la ministra.