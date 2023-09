Candidato ruso a la alcaldía de Tunja llega a apoyar la campaña de Rodrigo Rojas

Tunja

Rodrigo Rojas, candidato a la Gobernación de Boyacá suma apoyos a su campaña con la llegada de Mikhail Krasnov, el profesor ruso, oriundo de Sarátov, docente en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), investigador, magíster en Sociología, Economía y Relaciones Internacionales, quien actualmente aspira a la Alcaldía de Tunja.

“Estamos contentos porque hoy en la ciudad de Tunja recibimos el respaldo de una candidatura ciudadana como la que ha liderado el profe Mikhail, el profe ruso como él se ha denominado, nos demuestra que el verdadero poder está en los ciudadanos y no en los políticos que hoy gobiernan en el departamento. Vamos a devolverle la esperanza y la dignidad a la capital de los boyacenses después de tantos años de olvido”, afirmó Rodrigo Rojas.

El candidato señaló que apostarán a tener un Gobierno presente en la capital boyacense con proyectos de inversión que devuelvan la seguridad a Tunja, además de soluciones definitivas en términos de movilidad, vivienda y malla vial como la terminación de la calle 18 y carrera 18 para descongestionar la ciudad.

Por su parte, el profesor ruso Mikhail Krasnov manifestó: “A Rojas y a mí nos unen varias cosas: primero, que nunca ha tenido escándalos e investigaciones por corrupción; segundo, yo estoy avalado y Rodrigo coavalado por el partido de La Fuerza de la Paz, y lo más importante, ambos queremos acabar con la corrupción, derrotar al Partido Verde que tiene asfixiado el departamento. Queremos construir una nueva historia. Los Verdes quieren tomarse Tunja y no lo vamos a permitir, por eso necesitamos de Rodrigo Rojas, del apoyo electoral...ahora es el momento histórico para arrancar de raíz esta maleza de corrupción”.

Krasnov agregó que su programa de gobierno para la ciudad se basa en la elaboración de proyectos macro que impulsen la creación de puestos laborales y el crecimiento de la economía ciudadana, pensamiento que comparte con Rodrigo Rojas.

El profesor ruso, además mencionó al candidato a la Gobernación de Boyacá por el Partido Verde, con quien no encuentra una afinidad: “Con Carlos Amaya tenemos los principios completamente opuestos de lo que debe ser la política, no coincidimos porque es política de maquinarias, por casos de corrupción que son muchos, en 10 días podría tener 10 casos, ¿Que por qué no los demandamos?, yo cuando hablo de la corrupción, yo no soy el juez, estoy resumiendo lo que dicen en los barrios. Yo no voy con esto y por eso es el único partido con el cual no hemos dialogado, porque ellos me conocen desde la UPTC, yo llegué cuando Carlos era representante de los estudiantes, ellos conocen mis principios y él no nos va a aceptar los negocios de la conciencia”.