Licencia de paternidad en Colombia 2023: ¿cuántos días dan?

En la propuesta de la nueva reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha tocado un tema que durante los últimos años ha tomado cada vez más trascendencia: la licencia de paternidad.

A pesar de que se ha buscado aumentar el tiempo, Colombia sigue quedándose entre los países que menos semanas ofrece para los nuevos padres. En otros países europeos, como España, los hombres tienen una licencia de 16 semanas para cuidar a sus hijos recién nacidos o adoptados.

A través del último proyecto de ley de la nueva reforma laboral, presentada el 24 de agosto por la ministra de Trabajo y Economía Social, Gloria Inés Ramírez, se busca que para el 2024, los padres puedan tener una licencia de 8 semanas y gradualmente, ir subiendo para que en 2026, se pueda llegar hasta a las 12 semanas. Pero, actualmente, ¿a cuántas semanas tienen derecho los padres? A continuación se le contamos.

¿Cuántos días de licencia de paternidad tiene Colombia 2023?

En julio del 2021, a través de la ley 2114, se hizo una modificación del Código Sustantivo del Trabajo para alargar el tiempo de la licencia de paternidad. Antes de esta fecha, los padres colombianos podían pedir 8 días de licencia. Sin embargo, con la modificación, se logró alargar el tiempo a dos semanas.

De acuerdo con el concepto que emanó el Ministerio de Trabajo el 25 de enero del 2022, las dos semanas que se tienen dispuestas para la licencia se cuentan como días de calendario, es decir, se incluyen los domingos y festivos. En total, la licencia de paternidad es de 14 días en Colombia.

Para poder acceder a este derecho, debe seguir estos pasos:

Informármele previamente al jefe o empleador sobre la fecha tentativa del parto, para que pueda preparar su reemplazo durante la licencia. Cuando haya nacido el niño, el padre debe informarle inmediatamente a su superior por cualquier medio. Para el pago de la licencia, se debe presentar el registro civil de nacimiento a la EPS en la que está afiliado y cotizando. Recuerde que, según la Corte Constitucional, el trabajador debe cotizar por lo menos dos semanas para acceder a la licencia. No olvide que este derecho no excluye orientación sexual. Las parejas del mismo sexo también pueden acceder a la licencia, con los mismos tiempos que en las parejas heterosexuales.

Durante la licencia de paternidad, el padre recibirá su remuneración habitual. En caso de que no cuente con un salario fijo, según lo dispuesto en la Ley 1822 de 2017, se deberá hacer un promedio del último año laborado.

¿Es obligatorio tomar la licencia de paternidad?

Recuerde que los padres no están obligados a tomar este tiempo. La licencia es un derecho que se da para que estos puedan cuidar y compartir tiempo con sus hijos recién nacidos o adoptados, sin embargo, no es una obligación tenerlo. Tampoco serán sancionados por no tomarlos.

En caso de que sea el empleador el que no le permita tener este tiempo, puede presentar el caso ante un inspector de trabajo en el Ministerio de Trabajo o, en dado caso, realizar una demanda ante un juez laboral con el fin de exigir sus derechos.