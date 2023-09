¿Por qué Fenalco advierte sobre el desabastecimiento de medicamentos en Colombia?

Hoy Fenalco advirtió que el gobierno tiene una deuda con los denominados gestores farmacéuticos, puntualmente por la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Según pudo establecer Caracol Radio con información de algunas de estas plataformas de dispensación, actualmente se enfrentan a que las EPS no les hacen los giros de estos medicamentos de alto costo porque el gobierno no ha saldado cuentas que están abiertas desde 2021.

“En este momento están pendientes los giros por Presupuestos Máximos correspondientes a los meses de julio y agosto, lo que conlleva a que en la actualidad sean los gestores farmacéuticos quienes estén financiando y apalancando directamente la dispensación de medicamentos e insumos para la salud a los pacientes colombianos, que bajo ninguna circunstancia pueden detener sus tratamientos médicos”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

A propósito, el déficit de financiación de los gestores farmacéuticos también está relacionado con que actualmente solo se les ha reconocido el 80% de todos los servicios que le han prestado a los pacientes.

De otra parte, se debe aclarar que esta situación solo afecta a los grandes gestores (Por ejemplo: Audifarma o Cruz Verde) y se debe a que ellos son quienes tienen contrato a través de la línea institucional de distribución de medicamentos.

“A nuestras dorguerías (más de 6.000 minoristas), no nos afecta de ninguna forma esta situación porque realmente son muy pocas las que tienen contratos con IPS o EPS para entregar medicamentos del canal institucional”, aclaró Greison Camargo, director jurídico de Asocoldro. Desde el sector de los droguistas minoristas, dan un parte de tranquilidad a los colombianos y dicen que cuentan con los medicamentos para entregarlos a los pacientes colombianos a través del canal comercial.

Esta semana, puntualmente el jueves, representantes de los gestores farmacéuticos del país tienen agendada una reunión con el Ministerio de Salud y se espera que en ese escenario se exponga la situación del desfinanciamiento que están enfrentando. Actores de esta cadena de suministro, piden participar de las mesas en las que se está buscando una solución para la situación financiera del sistema de salud nacional.