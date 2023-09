Accidente de tránsito involucró a seis vehículos en el centro de Ibagué

Ibagué

Un aparatoso accidente se registró en la tarde del lunes en el centro de Ibagué, en el siniestro vial un camión se habría desengranado generando afectación a seis automotores.

Los hechos que sucedieron en la carrera primera entre calles 16 y 17, causaron una gran conmoción este sector comercial, aunque el impacto fue fuerte solo una persona resultó lesionada.

Según testigos del hecho, el vehículo de carga pesada terminó afectando dos automóviles, dos motocicletas, un motocarguero y carro destinado a la venta de helados.

Comerciantes de la zona aseguraron que el camión descendió en reversa por la carrera primera llevándose todo lo que tenía a su alcance. El herido fue trasladado a una clínica de la ciudad donde se recupera.

Recordemos que otro aparatoso accidente de tránsito se presentó en el sector de Modelia cuando un vehículo particular chocó con la fachada de una vivienda. Al parecer, el conductor del vehículo particular de matrícula MWP 270 iba bajo los efectos del alcohol. Allí no hubo heridos.