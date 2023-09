Veedores de salud rechazan propuesta de venta de IPS abandonadas

Cúcuta

Como una falta de respeto a los usuarios y una salida fácil califican los veedores de salud la propuesta hecha por parte de Imsalud de vender las IPS abandonadas en la ciudad y convertir algunas de ellas en bodegas.

Son 13 espacios en los sectores de Los Alpes, Virgilio Barco, Antonia Santos, El Escobal, Torcoroma, Vallester, Chapinero, Pueblo Nuevo, Limoncito, Puerto Villamizar, Carmen de Tonchalá, Los Arrayanes y Ricaurte, que las comunidades exigen recuperar para la prestación de servicios vitales.

“Imsalud está asumiendo la posición más ruin que puede asumir, como aquellas personas que no tienen un centavo y empiezan a vender sus propiedades para capitalizar, y considero que no debe ser así. Esos puestos de salud, esas IPS son fundamentales para tratar a las personas que viven en las zonas rurales o las periferias, que tienen su difícil desplazamiento” dijo a Caracol Radio Francisco Villamizar, veedor de salud.

Presentaron una propuesta a la Superintendencia de Salud para que a través de las EPS se logre la recuperación de estos espacios.

“Deberían desarrollarse estrategias con las mismas EPS si es que Imsalud no tienen cómo hacerlo, no tiene una estrategia o una política de hacerlo, pero ¿Qué piensan hacer con eso? porque tener que venderlos no, no sean tan ruines” agregó Villamizar.

Llaman a los organismos de control a ejercer vigilancia en estos procesos con el fin de que en caso de darse la venta, todo se haga bajo las garantías de ley.