Lunes 11 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Federación Nacional de Departamentos evidencian preocupación por la inseguridad de cara a las elecciones regionales y exigen prontos resultados

El gobernador del Quindío y presidente de la Federación, Roberto Jairo Jaramillo se refirió a una reciente reunión que se llevó a cabo con Defensoría, Procuraduría, altos mandos militares, Ministerio del Interior y Defensa en la que dieron a conocer que son más los municipios afectados por la inseguridad que los conocidos anteriormente.

Cuestionó que si bien fue socializado un plan de choque para hacerle frente a la problemática lo fundamental son los resultados que disminuyan los hostigamientos e intimidaciones a candidatos.

El mandatario agregó “Esperamos que todas las herramientas y ruta de unión arroje resultados para celebrar la fiesta democrática el 29 de octubre”,

En libertad quedó el menor de edad responsable del maltrato a una tortuga en el Quindío

Recordemos que el aberrante hecho se presentó en el sector de Río Puente en la vía Armenia- Montenegro donde cinco jóvenes al parecer estaban cazando y maltratando las tortugas del afluente hídrico.

El coronel Pedro Saavedra, comandante de la Policía del Quindío indicó que un menor de edad tenía a una de las tortugas encima de una piedra propinándole más de 20 heridas con machete, le sacó los ojos y le quitó parte de su pico por lo que tuvo que ser practicada la eutanasia ante la imposibilidad de la recuperación.

Aunque el menor fue aprehendido en flagrancia por maltrato animal con disminución cuantitativa y cualitativa de la fauna silvestre, fue dejado en libertad puesto que al ser menor de edad no cumple con los parámetros de delitos con pena mayor a 6 años.

Frente al maltrato al animalito, el miércoles 13 de septiembre el menor fue citado por la Fiscalía de infancia y adolescencia a imputación de cargos.

Doble homicidio y la captura de señalado en hurtar estación de gasolina en Armenia, entre los hechos judiciales del fin de semana

En la madrugada de ayer domingo se registró un ataque sicarial contra dos personas en el barrio Las Colinas de la ciudad.

El teniente coronel Rodrigo Ramírez, subcomandante de la Policía en el Quindío, informó que los hombres fueron atacados con arma de fuego y luego trasladados a centro asistencial donde debido a la gravedad de las heridas fallecieron.

Sostuvo que las víctimas fueron identificadas como Brayan Camilo Muñoz Urrutia y Jhon Freddy Osorio Henao relacionados con delitos como tráfico de estupefacientes, homicidio y hurto por lo que no se descarta que este hecho tenga que ver con ajuste de cuentas.

Vale anotar que ya son 60 homicidios este año en Armenia y el pasado 13 de agosto se registró un doble homicidio en esa misma zona de la ciudad.

En otros hechos judiciales, en el municipio de Calarcá fue capturado Alias “Carmona” de 41 años por el delito de hurto calificado y agravado por los hechos presentados el 22 de mayo de este año cuando junto a otras dos personas hurtaron una estación de servicio en el barrio La Brasilia de la ciudad.

Según la investigación, Alias “Carmona” intimidó con arma de fuego a los trabajadores del lugar despojándolos de un millón de pesos en efectivo y un celular.

El municipio de Córdoba en el Quindío completó seis años sin homicidios y las autoridades resaltan estrategias como las caravanas de la seguridad

El último hecho violento en el municipio cordillerano se registró el 7 de septiembre del año 2017 donde un vigilante fue asesinado con arma de fuego al oponerse a hurtos de productos agrícolas de la Finca La Bulgaria en la vereda La Playa.

El secretario de Gobierno de la localidad, Javier Antonio Rico destacó las iniciativas que han llevado a cabo para mitigar los homicidios siendo uno de los municipios más tranquilos del departamento en contraste con Armenia y Montenegro.

Explicó que realizan consejos de seguridad mensualmente para conocer de primera mano el panorama de los delitos y también llevan a cabo las caravanas de la seguridad con el fin de llegar a las zonas rurales para mitigar las afectaciones en seguridad ciudadana.

Otra de las iniciativas son las escuelas de formación deportiva donde participan 200 niños, adolescentes y jóvenes quienes ocupan el tiempo libre de manera sana.

Advirtió que en el año 2021 fueron encontrados restos óseos, pero hasta el momento la muerte está por establecer lo que permite seguir con el buen panorama en materia de criminalidad.

En Video quedó registrado un hurto a plena luz del día y a una cuadra de la Plaza de Bolívar de #Armenia.

En el registro de video se evidencia como el delincuente sigue a la víctima y cuando ve la oportunidad le arranca la cadena del cuello huyendo hacia una motocicleta que lo esperaba, lo grave es que al parecer los autores de este hurto están registrados en otros atracos similares en la ciudad.

No paran los hechos delictivos contra la red semafórica de Armenia, ya son 16 hurtos en lo corrido del año

Muy preocupante es la situación de hurtos y actos vandálicos contra el cableado que impide el correcto funcionamiento de los semáforos en la ciudad.

El secretario de Tránsito Daniel Jaime Castaño lamentó la situación que ha sido recurrente en el sector del parque Los Fundadores, en el sector de La Terminal y el centro lo que aumenta el riesgo de siniestralidad vial.

Advirtió que las pérdidas económicas ascienden a más de 50 millones de pesos por lo que llama la atención a la comunidad para que denuncien oportunamente a las autoridades y evitar este tipo de hechos.

La ciudad de Armenia presentó en el mes de agosto una inflación de 0.56% ocupando la posición 19 entre 23 ciudades.

El rubro que mayor aumento presentó fue transportes con 1.26%, El segundo rubro de mayor aumento fueron los alimentos con 1.21%, seguido por recreación 0.77%

El transporte se convierte en el rubro de mayor aumento de los precios en Armenia tanto a nivel mensual, año corrido y acumulado anual; producto en el alza secuencial de los combustibles decretados por el gobierno central

Según el observatorio económico de la alcaldía de Armenia, el incremento de la tarifa de la gasolina para el mes de agosto acumuló en promedio un valor de 13.845 pesos por galón, ocupando el 17.31% de un salario mínimo legal mensual vigente para los carros que en promedio utilizan 20 galones al mes y que representa un gasto de 276.900 pesos y el 5.19% de un SMLMV para las motos que utilizan en promedio seis galones al mes de combustible y que representan 83.070 pesos.

Para la próxima semana, se recibiría en el Quindío a delegaciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo - UNGRD, el Departamento para la Prosperidad Social – DPS y el Gobierno nacional, para buscar soluciones permanentes para los afectados de los incendios presentados hace poco en sectores de Armenia como el Boyacá o el Santander,

El gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo indicó que luego de reunión con la Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz ese fue el compromiso de visitar la región para revisar la situación de los damnificados de los incendios que hoy solo reciben donaciones, pero en el tema de vivienda no hay solución porque sobrepasa la capacidad de las autoridades locales

El alcalde de Armenia solicitó al ministerio de Vivienda apoyo para reubicación y subsidios a damnificados en incendios estructurales

Debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad hay mayor vulnerabilidad de afectación en las viviendas subnormales es por eso que los hechos más recientes han comprometido esas zonas de invasión dejando más de 200 personas damnificadas.

El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, dijo que ya han realizado la asistencia humanitaria consistente en entrega de ayudas, pero ahora están solicitando el apoyo del gobierno nacional para brindar subsidios que permitan una mejor calidad de vida de las familias afectadas por estos hechos.

La cancha del barrio Santander de la capital quindiana fue epicentro de las ayudas humanitarias de la Gobernación del Tolima para las más de 80 familias damnificadas por un incendio estructural.

Una de las beneficiarias con la entrega fue Danna Michel Giraldo quien agradeció la solidaridad de las personas que les han brindado el apoyo para poder salir adelante. Dijo que los alimentos, cobijas, elementos de aseo y cocina son fundamentales para mitigar las necesidades en medio de la contingencia.

Por su parte el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, indicó que las ayudas consistieron en 300 mercados, agua, concentrado para perros entre otros.

Los organismos de socorro en el Quindío advirtieron que el 98% de los incendios forestales son provocados

El capitán Javier Ramírez, coordinador ejecutivo de los Bomberos del departamento indicó que a la fecha ya son 60 las emergencias por incendios de cobertura vegetal que se han presentado en medio de las altas temperaturas.

Aseguró que el 98% de los casos son provocados por las mismas personas y es por eso que intensifican las campañas pedagógicas para disminuir las afectaciones.

Además, aseguró que también han evidenciado que los lotes baldíos son epicentro de las novedades porque los habitantes en condición de calle originan las quemas lo que con el clima y vientos propaga la emergencia.

En el marco del día mundial para la prevención del suicidio, desde la iglesia católica del Quindío llamaron a la atención oportuna en salud mental

A propósito, Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia advirtió que el departamento registra altos índices de suicidio por lo que adelantan una estrategia denominada Ser-vida, la vida es sagrada en los 12 municipios que apunta a impulsar una serie de talleres pedagógicos sobre el valor de la vida, Aplicar Modelos de Intervención exitosos para reducir el índice de suicidios,

Crear una ruta de atención inter institucional animada desde la Diócesis que favorezca este compromiso y liderazgo de amor por la vida. Además, reconoció que es un problema importante de salud pública con consecuencias sociales, emocionales y económicas de gran alcance.

En el departamento ya se han registrado más de 30 casos de suicidio en lo corrido del año.

El Quindío fue epicentro de reunión regional de Cruz Roja para abarcar los planes frente a la actividad del volcán Nevado del Ruiz

El director ejecutivo de la Cruz Roja en el departamento, Jaime Giovanni Álzate informó que el tema central fue el volcán Nevado del Ruiz ante la emisión de ceniza con el fin de fortalecer los planes preventivos. Resaltó que si bien continúa en alerta amarilla no pueden bajar la guardia y mantienen los preparativos por una eventual erupción.

Empresas Públicas de Armenia, EPA alerta a la ciudadanía una vez más ante el aumento de hurtos de medidores que se ha venido presentando en algunos sectores de la ciudad, por parte de personas inescrupulosas que, con prendas oficiales de la entidad, llegan a los predios simulando hacer lecturas o falsos procedimientos y es como a la fecha, se han hurtado 168 medidores.

Ante esta creciente problemática que no solo afecta la prestación de los servicios de EPA, sino que también representan un riesgo significativo para la seguridad de los ciudadanos, el gerente de EPA Jorge Iván Rengifo Rodríguez expresó: “es muy importante que los ciudadanos estén alertas ante esta modalidad de hurto, para que nos ayuden a denunciar y así las autoridades puedan actuar”.

Para abordar esta preocupante tendencia, es esencial que los usuarios implementen medidas preventivas, verificando la identidad del operario, solicitándole el carnet de la entidad y así mismo comunicándose con la empresa al 606 7411480 ext. 618, para tener la certeza que labora para EPA.

Se debe tener en cuenta que, si el operario no le brinda la identificación, el usuario no debe compartir información personal. Además, hay que tener en cuenta que el ingreso a las viviendas por parte del personal de la empresa está prohibido, a no ser que haya sido coordinado con anterioridad.

Dando continuidad a los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la malla vial en el sector entre Mercar y La Estación, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura, informa que, la glorieta de Ciudad Dorada presentará cierre parcial.

Teniendo en cuenta lo anterior, los ciudadanos que vienen del barrio Ciudad Dorada y se dirijan al sector de Mercar- Montenegro tendrán que hacer retorno en la glorieta del Sinaí. Estos cierres tendrán una duración aproximada de mes y medio.

Armenia logró recolectar casi dos toneladas en la Jornada de Recolección de Residuos Pos consumo

En deportes, en femenino y en masculino, los equipos de caciques del Quindío ganaron sus dos partidos el fin de semana en condición de visitante en la liga nacional de futbol de salón.

El equipo femenino le ganó 3 a 2 Panches del Nilo en Cundinamarca y siguen de líderes e invictas en su grupo de la liga femenina de fútbol de salón

Mientras que el equipo masculino goleo 10 a 3 Bello Innovar en Antioquia, hoy volverán a jugar en el coliseo del colegio Robledo de Calarcá a las 7y30 de la noche enfrentando a unión santafereña con entregada gratuita.

De otro lado, con el lema Quindío Corazón de oro Camino al podio, la gobernación e Indeportes hicieron la presentación oficial de la delegación que representará al departamento en los próximos Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Para nacionales 2023 en donde estará presente en 26 deportes y modalidades en deporte convencional y 10 en deportes de discapacidad.

En total participarán 316 deportistas, 267 convencionales, y 49 paratletas, conforman la delegación que representará al Quindío en los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Para nacionales Eje Cafetero 2023.

Viernes 8 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío