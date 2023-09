Ex trabajadores de Clínica Médico Quirúrgica en Cúcuta exigen pago de salarios

Un grupo de extrabajadores de la Clínica Médico Quirúrgica denuncian que se les adeuda algunos pagos y liquidaciones, pero la entidad de las asegura que no cuenta con el dinero para hacer efectivo dichas cancelaciones.

“Ya llevamos más de un mes y otros compañeros llevan dos meses, no nos quieren pagar ni el sueldo ni la liquidación, porque según manifiestan, no cuentan con el presupuesto para podernos dar la liquidación, no nos quieren pagar, llamamos y nunca nos contestan los teléfonos, ni nada de eso” aseguró un ex trabajador, quien pidió la reserva de su identidad.

También aseguran que “a los compañeros que se encuentran laborando también les adeudan sueldo (...) sino nos pagan nos toca poner una denuncia, ir a la Procuraduría, Ministerio de Trabajo para ver qué es lo que pasa, porque nosotros trabajamos normalmente un año”

Estas personas hacen el llamado a la clínica para que “se pongan al día, la mano en el corazón para que nos den respuesta de nuestro sueldo”