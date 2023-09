Grupo de manifestantes interrumpió el conversatorio del ex ministro Diego Molano en Cúcuta

En el pabellón tres de la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero de Cúcuta, mientras presentaba su libro titulado “Bajo Amenaza”, el ex ministro de Defensa de Colombia y ahora candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, fue abucheado por un grupo de jóvenes, quienes con carteles y gritando los nombres de las personas asesinadas en las protestas y marchas que se presentaron durante su periodo en este cargo, expresaron su molestia por su presencia en el evento cultural.

“Un grupo de jóvenes que vinieron hacer un reclamo al principio de este proceso y como siempre en nuestro talante democrático se les dejó desarrollar su actuar, por su puesto, gritaron y salieron” expresó Molano a Caracol Radio.

El ex ministro aseguró que invitó a los jóvenes a un debate, pero estos se retiraron del pabellón “por eso escribí el libro, porque hay algunos que quieren anular el debate democrático con actuaciones violentas, simbólicas y no permiten la discusión, por eso el libro lo que señala qué es lo qué pasó en la época de los paros y los bloqueos en donde se afectó la institucionalidad del país” expresó el ex ministro.

Durante este acto realizado por los jóvenes, varios espectadores de la presentación del libro, trataron de quitar los carteles y sacar a quienes gritaban, pero Molano solicitaba tranquilidad y respeto.

“Este es un libro que se denomina ‘Bajo Amenaza, la cara oculta del estallido social’ y este libro da la versión de todos aquellos que estuvimos en el proceso de recuperación del orden y la tranquilidad cuando hubo un bloqueo que afectó los derechos de todos los colombianos”

Luego de que terminaron de leer los nombres, el grupo de jóvenes se marchó del pabellón 3 de la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero y Molano continuó con su presentación e invitó a los manifestantes a leer su libro “Bajo Amenaza”.