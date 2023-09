Remco Evenepoel rompió en llanto tras su victoria de etapa y consiguió espectacular marca

La vida siempre te da una segunda oportunidad y así lo dejó en evidencia Remco Evenepoel, quien se sobrepuso a su pobre balance del día viernes y 24 horas después logró una impresionante victoria en la etapa 14 de la Vuelta a España 2023.

“El viernes fue un día muy difícil, también la noche. No pude dormir demasiado, he pasado una noche horrible, con muchos pensamientos negativos en mi cabeza. Me he levantado y me he dicho a mí mismo: “ve a por ello, aprovecha el día”. Además me ayudó mi mujer porque no encontraba motivación. Me dijo que los campeones siempre responden, y so me motivó”, explicó.

🥹 Lágrimas de 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨́𝐧



✨ La emoción de Evenepoel tras reivindicarse después de su día más duro.#LaVuelta23 | #LaVueltaEurosport pic.twitter.com/Fd0YKwQVfc — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 9, 2023

Evenepoel consideró “especial” la victoria número 49 de su palmarés, la cuarta en la Vuelta, a bordo de su Tarmac SL8, bicicleta considerada como la más rápida del mundo y con la que disputó el Mundial de Ciclismo en Glasgow.

”Hice un reconocimiento de esta etapa porque era una etapa importante para la general. Sabía perfectamente cómo eran los puertos, y lo duro que son. Es muy bonito conseguir una segunda victoria de etapa”, comentó.

El campeón del mundo contrarreloj compartió con el francés Romain Bardet la fuga definitiva, y abandonó la compañía del ciclista del DSM a 4 km de meta.

”Le dije que yo marcaría el ritmo en las subidas mientras él colaborara conmigo en el llano. Puedo estar muy orgulloso de mi respuesta después de ayer. El maillot de la montaña ya algunas victorias de etapa creo que son unos objetivos bonitos de cara a Madrid”.

El líder del Soudal, quien dijo no encontrar explicación a la “pájara” del Tourmalet, dijo que seguir en la Vuelta le servirá para adquirir experiencia para afrontar el Tour de Francia en 2024 y antes en el Giro de Lombardia.

Desveló, que en el último km de la etapa utilizó la radio para “pedir perdón al equipo por el desfallecimiento de ayer y decirles a todos que los quiero”, concluyó.

Impresionante registro en la Vuelta 2023

El campeón nacional belga y del mundo en contrarreloj saldrá este domingo 10 de septiembre de Pamplona con el maillot de lunares azules que distingue al líder de la montaña.

Evenepoel abrió la Vuelta en Barcelona con el maillot del Soudal Quick Step en la crono por equipos, más tarde saltó a la carretera un día con el maillot tricolor de campeón belga, hasta que se puso la camiseta roja de líder el día 3 en Andorra con su triunfo en Arinsal.

En la contrarreloj individual de Valladolid Evenepoel lució el maillot arcoíris de campeón del Mundo, y en ese mismo día se tuvo que vestir de blanco como mejor joven.

En la etapa de Larra-Belagua, la exhibición que le dio la etapa le permitió coronar en cabeza los puertos de Hourcere, Larrau, Laza y Larra-Belagua. Es el nuevo rey de la montaña, y colecciona el sexto maillot.

Agencia EFE