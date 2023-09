José Arastey: “ellos han sido muy claros conmigo. Es un partido, unos días”

José Arastey, el técnico encargado de dirigir al Deportes Tolima frente a Atlético Huila, estuvo en los micrófonos de El VBar Caracol de Caracol Radio. El técnico español habló sobre qué tan difícil es asumir este reto, aseguró que el cuadro ‘Pijao’ tiene nómina para salir del bache y también afirmó que trabajará para poder tener la oportunidad de quedarse como entrenador definitivo.

El entrenador español aseguró que no será fácil, pero que así llegan los retos en el fútbol y hay que estar preparados para cuando pasa: “Los retos vienen así, muchas veces no te los esperas y en fútbol, de un día para otro, de un partido para otro, cambia, son situaciones que las afrontas con la mayor esperanza e ilusión. Yo vine a Deportes Tolima hace dos meses para implantar una metodología en divisiones inferiores y además era técnico suplente”.

¿Cómo implementará su idea en los jugadores del Deportes Tolima?

Varitas mágicas y eso no existen. Tienes que sentarte en una idea, un camino, en lo que crees y lo que la experiencia te ha enseñado. Evidentemente, tenemos que estar preparados para cualquier equipo, en cualquier parte del mundo, en cualquier situación, con los jugadores que hay en ese momento, si hay extremos, si no hay, etc… Hay tantas variables que siempre hay que entrar con la mayor naturalidad posible. Cuando pasa algo así, sabes que algo no funciona, por ende, la dinámica no es buena. Eso afecta mentalmente a los jugadores. Lo primero que tienes que hacer es convencer a los jugadores, sobre todo en un partido exigente como el del lunes.

¿Se puede quedar como entrenador definitivo?

Yo, en estos momentos, soy feliz. Hoy, por ejemplo, hemos estado con la Sub-20, porque lo que tiene que notar el club, el presidente, es que somos empleados y ante una situación así le vamos a responder. Les he dicho que, al llamarme, que me llamen por alguna manera de hacer las cosas, por una idea. Tú entrenas para quedarte para siempre, pero al mismo tiempo ellos han sido muy claros conmigo. Es un partido, unos días. Les he dicho que acierten, que busquen un entrenador que se base en la idea por la que me han llamado a mí. Ahora es el momento, ya que estamos reconstruyendo, que tengan la confianza de buscar lo mejor posible. José Arastey estará aquí el tiempo que necesiten.

¿Todos los entrenadores españoles siguen la línea de Xavi y Guardiola?

También está Xavi y Guardiola, pero también está Vicente del Bosque que me gusta, o Emery que está haciendo una gran campaña y Lopetegui. Hay muchos entrenadores, a mi me gusta Imanol, el de la Real sociedad. Vas a Alemania, Inglaterra y hay varios técnicos. El fútbol es de los jugadores. Tú tienes una idea, e intentas jugar lo mejor posible. Yo me voy a basar en lo que estudié hace tantos años, que es atacar y defender lo mejor posible.

¿Tolima tiene nómina para salir del bache?

Sí tiene nómina. Evidentemente no es la primera vez que un equipo con una gran nómina pase por un bache, al final ganas un partido y ya te metes a los ocho. Es una locura, yo os digo que Envigado fue más duro para mí. El club y la afición exige mucho más y son nombres más importantes en el fútbol. Si no ganas tres partidos la gente no está contenta, pero nómina hay.

Escuche la entrevista completa