Indígenas de Chocó anuncian que bloquearán las vías con Antioquia y Risaralda

Chocó

La Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Departamento del Chocó, informó que, cansados de las dilaciones del gobierno nacional para entregar apoyo económico para la educación de 35.700 niños menores en edad escolar en ese departamento, anuncian que preparan una protesta para el próximo 11 de septiembre del presente año. Informan que bloquearán la vía que comunica a Chocó con Antioquia y Risaralda por tiempo indefinido hasta que les solucionen la problemática actual.

El puente de la vía principal del corregimiento Cedeño de Yarumal está a punto de colapsar

Una adulta mayor fue arrollada por un vehículo y el conductor huyó del lugar en Envigado

Según los representantes de las comunidades indígenas Embera Dobida, Embera Katio, Embera Chami, Wounaan y Guna Dule, que habitan en esta región selvática, han agotado el diálogo con representantes del gobierno nacional y explican que han encontrado negativas y dilaciones para que le adicionen OTRO SI a 15 contratos que le prestan los servicios educativos a los indígenas. Recuerdan en un comunicado que el pasado 12 de agosto se reunieron con autoridades de la gobernación del Chocó para buscar soluciones “en la cual expresaron la NO garantía presupuestal para los OTRO SI”, ante este panorama un grupo de 40 personas viajó a la ciudad de Bogotá, exactamente a la sede del Ministerio de Educación el pasado 02 de septiembre “Sin embargo, después de cinco (05) días de diálogos, no se ha logrado un acuerdo y mantienen con falsas expectativas a los operadores, por lo cual, se ha tomado la decisión de que a partir del día once (11) de septiembre del 2023 a las 00. Horas se procederá a bloquear las vías que comunican al departamento del Chocó con los departamentos de Antioquia y Risaralda de forma indefinida o hasta tanto el Gobierno Nacional brinde una respuesta concreta a dicha situación”.

Mientras tanto los 15 operadores permanecen en minga pacífica en las afueras del Ministerio de Educación y se analiza la movilización de integrantes de la guardia indígena hacia ese lugar para seguir defendiendo el espacio de diálogo.

Comunicado protesta indígena Ampliar