Este sería el ejercicio más efectivo para eliminar la grasa abdominal

La falta de tiempo es una de las razones por las que muchas personas no se ejercitan a lo largo de su rutina diaria; pues algunas de ellas requieren de una intensidad o dificultad que no todas las personas están dispuestas a segur. Sin embargo, el bienestar físico sí es una de las principales preocupaciones de las personas, ya que el hecho de no ejercitarse, sumado con otros aspectos como la falta de sueño, el estrés, los desequilibrios hormonales, entre otros, son aspectos que hacen que sea más difícil para el cuerpo perder peso, lo que da lugar a la aparición de enfermedades cardiovasculares y hasta problemas de tipo emocional.

Sin embargo, para esas personas que no tienen tiempo y quieren estar más saludables y reducir la grasa abdominal, existe un método que les va a ayudar a quemar la grasa localizada en el abdomen de manera efectiva; pues hay un ejercicio que logra trabajar varios músculos y que reemplaza otros ejercicios populares de menor eficiencia. A continuación, le contamos de qué se trata:

¿Cuál es el ejercicio que disminuye la grasa abdominal efectivamente?

Según un articulo publicado por ‘Core Excercises’ de Harvard, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard reveló una rutina respaldada por un grupo de científicos, que refiere a un ejercicio como el más efectivo para disminuir la grasa en el vientre.

Aunque existan otros métodos para tener el abdomen plano, los expertos recomiendan hacer el ejercicio de plancha todos los días; pues, aunque los abdominales suelen ser los más recomendados para fortalecer la musculatura abdominal, este no es el más completo, o en muchas ocasiones no se realiza correctamente, lo que puede resultar en un problema cervical.

La plancha es una de las actividades físicas más completas, ya que, además de fortalecer la zona abdominal, trabaja eficientemente sobre los glúteos, la espalda, los brazos el pecho y las piernas, por lo que es uno de los ejercicios más efectivos.

Rutina de planchas

De acuerdo con el estudio, los expertos recomiendan hacer este ejercicio, que consiste en acercarse al suelo, como si se fuera a hacer una flexión, con los codos doblados en un ángulo de 90°, y apoyar ambos antebrazos en el suelo, manteniendo el cuerpo en línea recta, para crear contracciones en los músculos centrales que, además fortalece también los brazos y hombros.

Si ya sigue los consejos para perder peso y conservar un estilo de vida saludable, se recomienda que haga el ejercicio de plancha a diario. Lo puede hacer en 10 series de 30 segundos, como recomiendan los expertos, o un mínimo de 3 series, dependiendo su nivel de resistencia.

Así se ve el ejercicio:

Hombre haciendo el ejercicio de 'plancha' (Foto vía Getty Images) / Westend61 Ampliar

A su vez, este ejercicio se debería complementar con otros métodos de respiración, como el famoso truco japonés, una dieta equilibrada y hasta tener en cuenta la hora exacta en la que se podría quemar grasa con más facilidad.