Mejor truco para conservar el brócoli y que no se ponga amarillo: es muy sencillo

El brócoli es una hortaliza que posee vitaminas C, B1, B2, B3 y B6, teniendo a su vez un gran valor nutritivo en el consumo que le damos. De manera que su cuidado es importante, ya que con mucha facilidad se puede estropear de distintas maneras y generalmente la recomendación que dan es comerlo de inmediato. No obstante, cuando no se puede consumir al momento se debe conservar durante pocos o varios días.

En ese sentido, acá le contamos algunos trucos que puede hacer para que el brócoli se pueda cocinar y comer en óptimas condiciones y también para que no se ponga amarillo.

¿Cuál es el mejor truco para conservar el brócoli y que no se ponga amarillo?

Lo primero que debe hacer es escoger muy bien el brócoli que va a llevar a su casa, teniendo en cuenta el aspecto que tiene como ver si está limpio o si no tiene moho. Para luego, tomar en cuenta estos trucos.