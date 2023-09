Capturan a Cristian Buitrago, hombre que por poco asesina a su expareja en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que fue capturado por parte de la Policía Metropolitana de Cali, Cristian Buitrago, hombre señalado de intentar asesinar a su expareja sentimental el pasado martes en la ciudad de Ibagué.

Buitrago al parecer buscaba salir del país con destino a Ecuador, con el objetivo de huir de las autoridades que lo buscaban por herir en 14 oportunidades con arma blanca a la empresaria Leidy Salazar, persona que se encuentra recluida en un centro asistencial de Ibagué.

El día del ataque, Cristian Buitrago la esperó cerca al lugar de trabajo ubicado en la calle 59 con avenida Ambalá, la abordó y la lesionó con arma blanca tras decirle que, si no era para él, no sería para nadie, luego escapó en un vehículo particular, carro que estrelló contra varios motociclistas, por lo que tuvo que dejarlo abandonado.

Los hechos

Según conoció Caracol Radio, Leidy Salazar, había denunciado desde hace varias semanas a través de redes sociales ser víctima de persecución y acoso “Mi denuncia pública es por maltrato físico, verbal, psicológico, daño patrimonial, daño en bien ajeno, amenaza de muerte a mí, a mis hijos y a mi familia”.

Según Salazar, la persona responsable de estos ataques fue denunciada ante las autoridades el pasado 22 de agosto, pero su petición al parecer no habría sido atendida.

“Él me amenazó de muerte diciéndome que, si no voy a ser para él, no voy a ser de nadie, las palabras que todos los psicópatas le dicen a las mujeres para matarlas, quiero que me escuchen, para no seguir sufriendo los maltratos, él sigue libre”, sostuvo.

En una de las oportunidades habría ingresado a la casa de la afectada dañándole toda la ropa “Amenaza a mis clientes, a mis empleadas, están siendo vulnerados todos mis derechos, tengo pruebas de todo lo que ha pasado, hasta intentó matar a mi mascota, no quiero seguir viviendo esto”, afirmó.

“Después de 15 días de denuncias y buscar ayuda, soy atacada con 14 puñaladas”, público en sus redes sociales. Se estableció que una de las lesiones le perforó un pulmón por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.