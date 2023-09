VIDEO | Las escalofriantes imágenes de un conductor que actúa como si estuviera poseído

En la noche del 1 de septiembre, un desgarrador alarido espantó a un grupo de conductores que se encontraban en zona rural del municipio de La Aurora, Cesar.

Los gritos y bramidos provenían del joven conductor de una tractomula, que transitaba por La Ruta del Sol, y del que aseguraban sus compañeros actuaba como si estuviera poseído.

En un video quedaron registrados los angustiosos instantes en el que un pequeño grupo de transportadores y un agente de la Policía intentan tranquilizar al hombre que gruñe y reacciona de manera violenta.

En la noche de ayer, 01 de septiembre, se presentó un extraño caso, de un joven conductor de una tractomula, que al parecer, estaba poseído por algún espíritu, o una brujería.

Parece “poseído”

Las imágenes, que fue difundida en redes sociales, permiten observar el momento en el que el conductor, que tiene actitudes erráticas, grita “bruja”, mientras otro de los transportadores le pone un crucifijo en la boca.

“Tranquilo, estamos aquí”, dice uno de los conductores que presencian la extraña escena en la que el hombre, sentado en la silla del conductor del vehículo de carga, respira de manera alterada y arremete contra el uniformado que lo alumbraba con una linterna.

“Tranquilo que ya lo están buscando. ¿Qué tiene? Me dicen que está diciendo incoherencia, que la bruja, que no sé qué”, indica uno de los transportadores que busca razonar con el conductor.

Crucifijo

En otras imágenes se observa como el joven conductor, que ya se encuentra en la parte posterior del camión, es obligado por sus compañeros a sostener un rosario, que, aparentemente, le genera aversión tomarlo en sus manos.

En el video se puede escuchar cómo amenaza a uno de sus compañeros: “voy a matar a su mujer y a sus hijos”, mientras se retuerce por la supuesta aversión que le genera sostener el crucifijo.

Por último, se escucha a los conductores tomar la decisión de acostarlo en el piso, mientras el conductor dice que lo van a matar: “tranquilo, que no le va a pasar nada”, señala uno de los transportadores.

Clases de posesiones

En Caracol Radio recordamos una entrevista de monseñor, Andrés Tirado, en la que explica los tipos de posesiones que se pueden presentar y la finalidad que tiene el demonio al tomar un cuerpo.

Caracol Radio: ¿Qué clases de posesiones existen?

Monseñor Andrés Tirado: Podemos distinguir dos clases. La primera es de tipo A: cuando se trata de espíritus que desencarnaron y no lograron evolucionar de este plano y que se encuentran en algo llamado el mundo intermedio. No están ni allá ni acá. Son personas como usted y como yo que no avanzaron espiritualmente y se quedaron vagando en este plano terrenal.

Y las otra es de tipo B: que son las posesiones más agresivas, las más fuertes, que son las de los ángeles caídos. La de los demonios, que se ven muy poco. A la mayoría de exorcistas que usted le pregunte, no son muchos los exorcismos que ha hecho de demonios en la cada de

Hay un nivel más complejo, cuando existe una infestación. Es decir, cuando hay varios espíritus o demonios tomando posesión de un mismo cuerpo. En exorcismos yo he sacado hasta 70, bueno, Dios es el que hace la obra,

Y existe algo que se llama el grado de fusión cuando se trata de demonios. Esto se presenta cuando un demonio se integra totalmente al cuerpo de una persona. La consciencia y el ser pierden el dominio de la materia. El demonio es el que domina el cuerpo. Usted pierde la conciencia de quién es usted.

Caracol Radio: ¿Cuál es la finalidad de un demonio que toma posesión de un cuerpo?

Monseñor Andrés Tirado: En la sagrada escritura al cuerpo se le llama casa, la casa del espíritu santo. Cuando un demonio entran a posesionar un cuerpo ellos vuelven a vivir, a respirar, a sentir. Cada vez que ellos se integran al cuerpo, la conciencia, la mente, se va perdiendo. Estos son grados son muy difíciles y son en los que se presentan fenómenos paranormales.