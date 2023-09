Sierra Leona: el modelo de educación que inspira a la ministra de Educación

Durante el debate de Hora20, la ministra de Educación, Aurora Vergara, explicó que el ministro de Educación de Sierra Leona, David Moinina Sengeh, es una fuente de inspiración por el trabajo que se viene desarrollando en ese país, “logró que la nación destinara recursos para proteger a niños y niñas más vulnerables en su país donde muchas niñas embarazadas estaban por fuera del sistema y logró convencer al gobierno a destinar más recursos para el sistema”, con lo cual, dice que ve metodologías y narrativas para garantizar que sus acciones salgan adelante. Moinina Sengeh estudió en la Universidad de Harvard, MIT y trabajó con IBM.

Sierra Leona ha sido uno de los países más pobres del mundo, sin embargo, acciones adelantadas por el actual ministro de educación como prohibición del castigo corporal por no pagar las tasas escolares, eliminar la prohibición del estudio a niñas en embarazo y madres adolescentes, así como la eliminación de las tasas escolares y la destinación del 22% del presupuesto nacional para el sector educativo se han convertido en motivos de análisis en todo el mundo. Estas medidas han llevado a un aumento del 50% en las matrículas y a que medios como The New York Times titulen que en Sierra Leona está ocurriendo una revolución educativa, aunque con grandes desafíos, pues en algunas regiones persisten los problemas de violencia contra los estudiantes y el cobro de tasas escolares.