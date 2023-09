Diego Molano condiciona su participación en la alianza de Miguel Uribe

Colombia

Tras la carta enviada por el senador Miguel Uribe invitando a cuatro candidatos a la alcaldía de Bogotá a establecer una alianza con el fin de que el candidato Gustavo Bolívar no llegue a la Alcaldía de Bogotá, el candidato Diego Molano expresó que su candidatura representa a una mayoría que no está de acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro ni de la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“Representamos a una inmensa mayoría que creemos que el gobierno Petro es una amenaza para la ciudad y el gobierno de Claudia y su continuidad es otra amenaza para la calidad de vida de los bogotanos”.

Según el candidato, para aceptar cualquier tipo de alianza con un candidato debe existir una oposición férrea a ambos gobiernos. Asegura que en caso de llegar a la Alcaldía de Bogotá, estaría representando a los ciudadanos que desean una ciudad segura.

“Sigo más firme que nunca para que el próximo 29 de octubre los bogotanos me elijan como su alcalde. Representamos a una inmensa mayoría que quieren ver a esta ciudad segura y no llena de miedo. Si no hay una oposición férrea en contra del gobierno Petro y del gobierno de Claudia no estaríamos ahí”