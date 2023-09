Denuncian intimidaciones contra dos candidatos en el Cauca

Popayán, Cauca

Dos candidatos a las alcaldías de los municipios de La Sierra y Caloto en el Cauca denunciaron nuevas intimidaciones. Los aspirantes le pidieron protección al Gobierno nacional.

En el sur del departamento, Yody Jurado del Pacto Histórico señaló que “hombres armados me atacaron con elementos contundentes cuando me encontraba con mi equipo de trabajo en el casco urbano. Me encerré cerca de media hora en una vivienda y luego me dirigí a mi casa. Los mismos hombres me persiguieron y en el camino intentaron cerrar el carro en el que me desplazaba”.

Jurado hace dos semanas denunció amenazas también contra su familia por parte de un grupo armado.

“Hemos solicitado protección al Gobierno nacional, a la UNP. A pesar de lo sucedido y luego de una reunión con todos mis colaboradores, hemos tomado la decisión de continuar con nuestro ejercicio”, agregó.

En el norte del departamento se conocieron las graves amenazas contra Lubin Antonio Zape Dagua. En distintos sectores de Caloto aparecieron ramos y junto a ellos munición de fusil con cintas de duelo donde estaba el nombre del aspirante.

“Hoy de una u otra manera siguen atentando contra la democracia en un pueblo que quiere surgir y se ensañan a tratar de amedrantar los posibles cambios”, mencionó Zape.

La procuradora Margarita Cabello recientemente hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, para que “brinde plenas garantías de seguridad a los 17 municipios que requieren atención prioritaria en las elecciones”. Entre esas localidades aparecen Argelia, Balboa y Caldono en el Cauca.