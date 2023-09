“No hay afán, no vamos a correr”: Calle sobre tiempos para subcomisión de Reforma de Salud

Congreso

El próximo martes 12 de septiembre el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, anunciará quiénes integrarán la comisión accidental que intentará concertar la reforma a la Salud, y explicará cuánto tiempo se le dará para presentar el informe con el nuevo texto.

“Crearemos una comisión accidental que tendrá la presencia de todos los partidos; por supuesto tendrán prioridad los coordinadores ponentes, la solicitante de la comisión accidental (Julia Miranda), y estamos prestos a brindar todas las garantías”, comenzó diciendo el congresista liberal.

La plenaria este martes reanudará el segundo debate de la reforma, aprobará la ponencia positiva y ahí sí se suspenderá el trámite para dar paso a la comisión accidental: “suspenderemos para dar el tiempo de que la comisión se reúna el tiempo que consideren necesario y suficiente, que consideraremos de acuerdo al número de proposiciones que tenemos (son 395, según Calle)”.

Sin embargo, el congresista de Córdoba enfatizó en que “más allá de limitar el tiempo, es que pueda darse con amplitud y plenas garantías. No hay afanes, no vamos a correr. Y así van a ser los debates de este proyecto tan importante para el país; se trata de la salud de los colombianos, y aquí no podemos actuar a la ligera ni a pupitrazos”.

Según Calle, la comisión accidental no va a reemplazar el debate de la plenaria, ni lo ya avanzado en la Comisión Séptima de la Cámara. “La tarea de la comisión es buscar unificar en lo posible las proposiciones y darle un informe a la plenaria, el cual podrá ser aprobado o negado”.

Una vez se presente el informe de la subcomisión se retomará el debate de la reforma en la plenaria y, dependiendo de si se aprueba o no, se avanzará en este segundo de cuatro debates que requiere la iniciativa para ser ley de la República.