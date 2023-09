Episodio 5 I Hora2023: democracia, partidos y participación

En este episodio de la Hora2023 el lanzamiento del especial de datos electorales y de la alianza con la Escuela de Liderazgo para Colombia y el análisis al panorama electoral, la proliferación de partidos, el aumento de las coaliciones para alcanzar el triunfo y los desafíos que tendrá el gobierno para consolidar el poder en estos comicios.

Las elecciones regionales del 2023 se convierten no solo en un momento determinante de la política y la democracia en el país, sino en un momento crucial para las 35 organizaciones políticas que tiene hoy el país avaladas por el Consejo Nacional Electoral. Cuatro años atrás, en las elecciones del 2019, el país tenía 16 partidos políticos, en este periodo de tiempo se les ha entregado personería jurídica a 19 organizaciones de distintos coleres políticos y liderazgos. Para estas elecciones, estos nuevos partidos tienen 34 mil candidatos del total de 128 mil, mientras que los otros 16 que ya estaban registrados, hay 84 mil candidatos.

Esta proliferación de partidos ha generado impacto en fenómenos que el país ha vivido en años anteriores como los candidatos que se lanzan por firmas, un mecanismo para empezar a hacer campaña más temprano y para ahorrarse en algunos casos el peso de los partidos tradicionales. En estas elecciones hubo una reducción de 982 candidatos inscritos por firmas, al pasar de ser el 2 % en 2019 a solo el 1% del total de candidatos en el 2023.

Por otro lado, está el rol de los partidos políticos, que para estas elecciones todos tienen una disminución en el número de candidatos, por ejemplo, el partido Liberal presentó 12,469 candidatos en 2019, mientras que, en 2023, presentó 11,654. Sin embargo, la U fue el partido que más cayó con 2.832 candidatos menos entre la última elección y la del 2023. Otro de los fenómenos que queda en evidencia es el de las coaliciones políticas, pues son varios los aspirantes que cuentan con el coaval de hasta nueve partidos como es el caso de Yamil Arana, que aspira a la gobernación de Bolívar. En este caso, en 2019 hubo 5,643 candidaturas por coalición, mientras que para el 2023 son 12,388.

Lo que dicen los panelistas

Andrés Chaves, abogado con especialización en Derecho Internacional de los derechos humanos, ex viceministro de Transporte, columnista y docente en políticas públicas e integrante de la Escuela de Liderazgo para Colombia, comentó que una de las necesidades del administrador es formación y capacitación y que en ese sentido, la Escuela es dirigida para formar nuevos líderes de orden regional y nacional para que entiendan la estructura del estado, el diseño de política pública, la planeación de presupuestos del estado, cómo ejercer cuidados desde el punto de contratación y cómo conectarse.

Sobre el panorama de partidos en las elecciones, señaló que hay desbalance del sistema, “el principio de democracia representativa, todo este andamiaje no está organizado para la existencia y subsistencia de partidos, sino para que sean un medio a través el cual la ciudadanía llegue a manifestar intereses y que el poder represente sus intereses”, además, dice que la ciudadanía debe comprometerse con su organización electoral y con la militancia política porque cree, que esa es la forma de ejercer control.

Para Poly Martínez, periodista, columnista y analista político, lo que evidencia el mayor número de partidos es una fractura no política o de contenidos muy profundas en propuestas, “sino una proliferación de empresas electorales y emprendimientos que buscan atrapar determinadas ciudadanías”, pues dice que lo que buscan es hacerse a unas rentas y poderes que de otra forma o por vía tradicional, le sería complicado por la mecánica de partidos, “esto muestra que son emprendimientos con todo lo que eso significa”.

Juan Esteban Lewin, periodista y jefe de redacción de El País América, el, periódico global, detalló que una democracia estable requiere un sistema de partidos que represente, que permita tomar decisiones sencillas a la hora de votar. De hecho, dice que no es positivo tener 35 partidos cuando en democracias sólidas se tiene máximo ocho u en su caso mueren y nacen partidos en un sistema que no es totalmente rígido.

Apuntó que la gente vota por figuras y no por partidos, lo explica diciendo que la fuerza de Char en Barranquilla o de Fico en Medellín se da porque ya los conocen, pero que no importa por qué partido aspiran, “eso además habla de una cosa triste y es la dificultad para trabajar en conjunto y ponernos de acuerdo en temas fundamentales”. Por último, dijo que las coaliciones que cada vez son más frecuentes son una suerte de ropaje para los personalismos.

Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y expresidente de la Comisión Especial Legislativa, explicó que la proliferación de partidos podría suponer más participación y pluralismo, “pero la experiencia histórica en el país indica que detrás del pluralismo se esconde una situación de más fragmentación partidista que reduce a escepticismo la representatividad y legitimidad de los partidos políticos; ese camino ya lo recorrimos después de constitución de 199″. También detalló que la proliferación de partidos se da a partir de los acuerdos de paz de 2016 y 2017, “la Corte Constitucional ordenó mediante sentencia en virtud del punto 2 de La Habana, otorgar personería al Nuevo Liberalismo sin requisito del umbral del artículo 108 de constitución, por ahí siguió Salvación Nacional, Oxigeno Verde, antes lo hizo la UP en casos relacionados con violencia política y con base en eso el CNE hizo su interpretación”.

Por último, dijo que nuestra democracia se mueve entre el clientelismo político y electoral y los liderazgos personalista, “no hemos podido crear un punto intermedio en el que se combine una buena organización política con liderazgos fuertes”.

Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, profesor universitario y columnista, advirtió que el asunto es que no solo hay demasiados partidos, sino que no se tratan sobre ideas, “no hay diferenciamiento claro entre qué representa un partido, a veces hay claridad sobre quién, pero no sobre qué ideas defiende. Estamos cerca de un coaval a un candidato de una alcaldía entre el Centro Democrático y Comunes”. Resaltó que los partidos parecen cada vez más una búsqueda de captura de recursos estatales o separar partidos existentes entre corrientes, “tener 35 partidos a los que hay que hacer seguimiento es complicado; se hace difícil ver y predecir si un personaje gana hacia dónde va la gobernanza y también preocupa el tema de las ideas, los partidos son un filtro para la idoneidad de personas, verificar que las personas que se avalan sean buenas, idóneas, buenos lideres, pero cuando sale un líder corrupto, el partido se lava las manos y no tiene responsabilidad”.