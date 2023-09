América de Cali no logra imponerse ante el colero Envigado

Envigado vs. América de Cali | Colprensa

A pesar de que en este encuentro el América de Cali se enfrentó al último de la tabla, no se vio el dominio que se esperaba por parte del conjunto que ocupa la séptima casilla. Envigado se mostró fuerte y se puso al día con un 0-0 en el partido válido por la sexta fecha de la liga colombiana. Los visitantes parecían estar enfocados en el clásico y no consiguieron los tres puntos ante un equipo que no ha logrado convertir su primera victoria en lo que va de la temporada.

América no mostró superioridad

La Mechita llegó con el deseo de sumar su cuarta victoria en liga, pero se encontró con un Envigado que empezó con un juego rápido y que, aunque mostró una evidente falta profundidad, se vio mucho en ataque. Felipe Parra no tuvo mayor participación en los primeros minutos y aunque América se mantuvo propositivo, fueron los locales los que sufrieron su primer susto.

Sobre el 20′ con el primer palo, el arquero de 23 años ahogó el primer grito de gol. Luego de una equivocación de la defensa fueron los visitantes los que iniciaron las jugadas de riesgo. Posteriormente, con un remate de Kevin Andrade a la portería, los dirigidos por Lucas González perdieron la segunda oportunidad de abrir el marcador.

Edwin Velasco sufrió un tirón que puso una pausa sobre el 26′, situación que había advertido el técnico, previo al encuentro. El cansancio con el que llegaron los jugadores exigió la entrada de Josen Escobar quien con 18 años debutó recientemente en el segundo tiempo ante Unión Magdalena.

Daniel Felipe Arcila remató sobre el 32′ pero todo se mantuvo en intensiones, pues ninguno logró definir. A pesar de que la última vez que Envigado le ganó a Los Diablos Rojos fue en 2021, en los primeros 45 minutos se vivió un encuentro bastante parejo. El VAR estuvo tranquilo y no hubo tarjetas amarillas.

En el 45+2′ Edwin Cardona quiso ir al descanso con un tanto a su favor, pero el primer tiempo dejó un marcador sin movimiento. Hubo poca ambición de los dos equipos que no lograron someter a su rival.

Envigado estuvo más cerca del triunfo

El tiempo complementario empezó con mayor explosión por parte de ambos equipos, pero el ritmo se fue deteriorando a lo largo del partido.

El ‘10′ de Envigado fue nuevamente el encargado de amenazar la portería de los Escarlatas y sobre el 53′, recibió un centro de Luis Ángel Díaz, pero la puntería le falló y aunque trató de rematar, la esférica pasó muy cerca del arco en lo que parecía un gol inevitable que se le presentó a Arcila en bandeja de plata pero que terminó desperdiciando.

No hubo ninguna llegada de alto riesgo por parte del América y, con pocas aproximaciones, aparentaban estar enfocados en el clásico, más no en imponerse ante su rival de tiurno en este encuentro válido por la sexta fecha. Entre los escasos intentos de esta mitad, Cardona no logró mantener control de la pelota y terminó perdiendo una vez más la oportunidad de anotar.

Geindry Cuervo, sobre el 76′, cayó en el área y provocaba lo que a simple vista parecía una mano. No fue sino hasta el 83′ que el VAR determinó que no era necesario imponer la pena máxima, quizás al considerar que la acción fue producto de la necesidad del defensa de plantar la mano de apoyo.

Producto de la larga discusión con el VAR, fueron adicionados 8 minutos que terminaron siendo incluso más luego de una falta que involucró asistencia médica para uno de los naranjas. En los últimos instantes, Jorge Soto fue el verdugo de lo que pudo ser la primera victoria de Envigado en esta temporada. En el contragolpe América atacó también, pero luego de más de 100 minutos, el resultado se sumó a las estadísticas de empate de ambos conjuntos.