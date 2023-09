Once Caldas pierde un duelo directo por el descenso con Atlético Huila

Once Caldas y Atlético Huila en el duelo por la fecha 9 de la Liga Colombiana / Foto: Once Caldas

Once Caldas cayó ante Atlético Huila 1-2 en el juego que cerró al fecha 9 de la Liga Colombiana. Fue un duelo atractivo marcado por el descenso como principal aliciente, pero que finalmente fue triunfo necesitado para los de Neiva en ese intento por no perder la categoría. Desde 2014, no ganaban en Manizales los hoy comandados por Diego Corredor, quien regresaba al Palogrande.

El conjunto visitante salió con determinación y ejerció presión para intentar dominar desde la tenencia de balón. Sin embargo, el primero que llegó al gol fue el cuadro de blanco al minuto 9′. Alejandro García le envió un balón a Dayro Moreno que salía del área y el goleador revivió la jugada con un taco para Esteba Beltrán, quien remató al arco, pero el arquero John Figueroa atajó y dio rebote para que apareciera Álvaro Montaño y empujara la pelota.

No obstante, la alegría iba a durar poco para los locales, ya que sobre el minuto 12 combinó bien por derecha Marcos Vinicius con Jhon Lerma, quien llegó a línea de fondo y centró para que Sebastián Hernández definiera solo en el área chica a una intención.

Los de Diego Corredor iban a encontrar el gol de la remontada parcial tras una buena salida desde el fondo y aprovechando el mal posicionamiento de la defensa. Carlos Lucumí filtró un pase por la zona central para Vinicius, quien terminó quedando solo ante Éder Chaux y definió con categoría picándola por encima de la humanidad del arquero (21′).

El conjunto de Pedro Sarmiento iba a tratar de encontrar los caminos para llegar al empate, de hecho, sobre el minuto 23 Alejandro García estrelló un balón contra el palo y Dayro Moreno se perdió una muy clara, pero le quedó incómoda la pelota. Wilfrido de la Rosa también por poco extiende la diferencia, pero su anotación terminó invalidada por fuera de lugar al término de la primera parte.

Once Caldas no tuvo efectividad en la segunda parte

Los albos quedaron cerca de llegar a su segunda anotación de la noche, pero no estuvieron finos de cara al arco. Dominaron toda la segunda parte y generaron aproximaciones claras, pero también se encontraron con las respuestas del arquero John Figueroa, quien salvó en dos acciones puntuales (cinco en total) la caída de su arco.

Finalmente, los auriverdes supieron defender el resultado ante la inclemencia con la que atacó el equipo albo, que además perdió a su entrenador al minuto 58 por expulsión ante una protesta aireada. Sobre los instantes finales, Chaux atajó el penal cobrado por Leonardo Escorcia.

Once Caldas, encadenó dos derrotas consecutivas y la quinta en todo el campeonato, cerrando la fecha 9 de la Liga Colombiana en la casilla 12 con 10 unidades. Mientras los albos pierden unidades en la lucha por la zona del descenso, Atlético Huila sumó en ese aspecto y se metió en el grupo de los ocho con 12, tras tres triunfos y mismo número empates.