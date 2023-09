Mi meta es que el SITM trabaje al 100%: Jacqueline Perea

Al término de una caminata por el barrio Chiquinquirá, la candidata a la Alcaldía de Cartagena de Indias, Jacqueline Perea Blanco, advirtió que su candidatura va hasta el final, “soy coherente con lo que digo y con lo que hago, y hoy les quiero decir que Jacqueline Perea quiere ser alcaldesa de Cartagena no para enriquecerse, sino para terminar la vía perimetral y sentar las bases de los macroproyectos que deben hacerse en la ciudad que por falta de gestión y liderazgo no se han hecho. Jacqueline Perea es como el río que no se devuelve, aquí está su alcaldesa firme con su gente”.

La candidata de la Nueva Fuerza Democrática agradeció el calor humano que siente en cada uno de los recorridos donde aprovecha para socializar su programa bandera y ratificarles a las comunidades su compromiso para sacar adelante a la ciudad. “Nosotros vamos a invertir los recursos como debe ser, porque Cartagena necesita obras, nos dejan una ciudad devastada, pero entre todos vamos a construir “Una Nueva Cartagena”.

Abordó también el tema de la movilidad y dijo que, “debemos mirar como activamos las rutas del servicio público tradicional con una nueva flota de busetas que se integren al servicio de Transcaribe porque el sistema solo no da abasto. Mi meta es que el SITM trabaje al 100% para que los cartageneros y turistas que lleguen a la ciudad no tengan problema de movilidad. Todo esto debe hacer parte de un plan maestro de movilidad que está en construcción y que debemos insertar en el POT que también está en construcción”.

Sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de pagar a través de una pequeña cuota en la factura de la energía eléctrica el transporte público cada mes y tener derecho a usar los buses todos los días y durante el tiempo que sea, dijo que hay que hacer un análisis profundo toda vez que lo que se está proponiendo es un nuevo impuesto para ciudades con SITM. “Toca aterrizar la propuesta y analizar los aspectos técnicos y financieros”, anotó.