“Colombia no es un país de ganaderos terratenientes”: Carlos Gustavo Silva

Tolima

El sector ganadero del Tolima le pidió al Ministerio de Agricultura no estigmatizar a los empresarios de este sector como terratenientes y dar claridad sobre el proyecto de decreto que podría llevar a que se aceleren los procesos de extinción de dominio.

Precisamente esta entidad del Estado tiene publicado en su página web el proyecto de decreto que reglamentará el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, nueva norma que permitirá según el Gobierno Nacional hacer más ágiles los procedimientos agrarios de compra de tierras y destrabar los casos estancados hace años.

Este documento ha generado una alerta en el sector ganadero.

Según Carlos Gustavo Silva, gerente del Comité de Ganaderos del Tolima, el procedimiento exprés que plantea el Gobierno Nacional sería mico que no solo afectaría a este sector.

“Colombia no es un país de ganaderos terratenientes, el país está conformado, así como en el Tolima de pequeños y medianos productores, es abrir una caja de pandora que eventualmente no se quiere, no solo por el sector ganadero, sino en general por los que tienen tierras”, dijo Silva.

Según el Ministerio de Agricultura con este decreto se busca cumplir la meta de un millón quinientas mil hectáreas para la reforma agraria.

“Es un tema que ojalá la ministra y el Gobierno Nacional lo atiendan, cambien ese mico que como dijeron se está encaramando en esta normatividad y que puede afectar, como lo decimos en el argot campesino, están abriendo un broche que no deberían abrir”, puntualizó el dirigente gremial.

Las estadísticas indican que en el caso del Tolima existen cerca de 23 mil familias ganaderas, siendo el 94% pequeños y medianos productores.