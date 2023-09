Lucumí eligió el socio ideal para compartir la zaga defensiva de Colombia en Eliminatorias

Jhon Janer Lucumi en la Selección Colombia. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images) / DeFodi Images

Falta menos de una semana para el inicio de las Eliminatorias y la Selección Colombia quiere iniciar con pie derecho. En su primera salida recibirá a Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla y después tendrá que visitar a Chile en el Estadio Monumental. El objetivo es sacar seis de seis para empezar a encaminar el sueño mundialista, teniendo en cuenta la dolorosa ausencia de Qatar 2022.

Jhon Janer Lucumí, uno de los llamados a comandar la zaga defensiva de la Tricolor, habló en ESPN sobre el crecimiento que ha tenido en su posición desde que fichó por el Bologna del fútbol italiano y se animó a escoger el compañero con el que mejor se desempeñaría en el fondo.

Además de Lucumí, el seleccionador Néstor Lorenzo citó a los defensores Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Carlos Cuesta, elecciones que en varios sectores de la prensa y la afición no gustaron del todo. En cuanto a los laterales están Daniel Muñoz y Santiago Arias por derecha, Deiver Machado y Johan Mojica por izquierda.

Sueño de llegar al Mundial 2026

Indispensable para Lorenzo: El profe me dio esa confianza y partido a partido he tratado de dar mi 100 por ciento y un poco más para mantenerme y poder jugar. Era mi idea y lo que quería desde hace mucho tiempo. Solo pienso en trabajar fuerte, en dar lo mejor de mí (...) Con la llegada acá al fútbol italiano he crecido un poco más y de pronto eso ha hecho que el profe me vea diferente y pueda darme esa confianza de sumar minutos.

Líder de la defensa colombiana: Día a día tratamos de trabajar para eso. Para mí, que me puedan ver de esa manera es un privilegio y me da muchas ganas de poder hacerlo. Trato de dar mi 100 por ciento y si así se logra es aportando de esa manera trataré de hacerlo de esa forma, pero creo que tenemos también muy buenos líderes que nos van guiando por ese camino que se requiere y muchos jugadores a mi lado de experiencia que me van llenando de esos conocimientos que ellos han tenido en Eliminatorias pasadas

La Serie A lo ha potenciado: En la parte táctica he crecido demasiado. Para nadie es un secreto que la liga italiana tiene una importancia en ese sentido. Los entrenadores que pasan por acá le dan mucha importancia al sistema defensivo, que a nosotros como defensores nos enriquece mucho y nos llena de variantes para la hora de enfrentar a esos jugadores difíciles a los que estamos enfrentando acá

Carlos Cuesta, su compañero de siempre: Uno se prepara para jugar con todos los compañeros que están en la Selección, pero para nadie es un secreto que con Carlos (Cuesta) tengo un poco de más afinidad por todo el recorrido y porque son muchos años compartiendo con él, desde la Sub 17 vengo jugando con Carlos, luego en el Genk. Son muchos años que nos ayudan a compenetrarnos mejor. Pero obviamente en este proceso que llevamos ya conocemos a Davinson (Sánchez) y a Yerry (Mina), obviamente también puedo jugar con ellos de la mejor manera