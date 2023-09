Juan Carlos Upegui pide intervención de la CIDH ante presuntas amenazas en su contra

Medellín, Antioquia

El candidato quinterista a la Alcaldía de Medellín, quien ha denunciados supuestas amenazas en el proceso electoral, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH en la cual solicita de manera formal que se establezcan medidas cautelares para proteger su vida y derechos políticos en el marco de los comicios del próximo 29 de octubre.

“Ante estas graves amenazas y hechos que he denunciado previamente, me veo obligado a solicitar como medida urgente la intervención de entes internacionales, en especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, porque sabemos que la democracia en Medellín está en riesgo. No vamos a detenernos en el propósito de defender la ciudad de Medellín, porque estamos ante la operación criminal más grande en la historia para favorecer una candidatura a la Alcaldía”, dijo Upegui.

En el documento, el candidato del Partido Político Independientes expresó que la campaña ha recibido amenazas de muerte, agresión física a votantes y voluntarios de nuestra campaña, constreñimiento a electores, veto de lugares para hacer campaña y pegar publicidad y casos de daño de propaganda electoral por estructuras criminales que se identifican como “La Oficina”. Situaciones que ya fueron denunciadas ante las autoridad.

Es de recordar que Federico Gutiérrez Zuluaga, exalcalde y también candidato, denunció que miembros de la misma banda, también habrían amenazado a sus partidarios, mientras que esta estructura, “La Oficina”, desde una cárcel en Antioquia, manifestó que no está interfiriendo en las elecciones.