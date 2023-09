¿Crisis en el Deportes Tolima? Extensa charla de Cruz Real: “No me sentí representado”

Deportes Tolima no pudo en casa con el Atlético Bucaramanga (empate a cero) y perdió la oportunidad de meterse, por lo menos de manera parcial, dentro del grupo de los ocho. Por lo pronto se ubica en la casilla 13 con 9 unidades y un partido pendiente.

El balance reciente del equipo dirigido por Juan Cruz Real no es del todo alentador: apenas una victoria de sus últimas cinco salidas por Liga. Si bien solo perdió en una oportunidad, empató tres veces y de a un punto por jornada es complicado aspirar a los cuadrangulares de fin de año. Además de lo anterior, el cuadro pijao viene de quedar eliminado en Copa Colombia.

En medio de toda esta situación, el entrenador argentino decidió tomar cartas en el asunto. Según informó Camilo Pinto, periodista de Caracol Radio, finalizado el encuentro en el Maneuel Murillo Toro de Ibagué, Cruz Real lideró una reunión con el grupo de jugadores que se extendió hasta la madrugada del sábado.

“Crisis para el conjunto viotino y oro. El partido terminó sobre las 10 PM y sobre las 12:40 AM salieron los jugadores del camerino tras una extensa con el técnico. Por ahora el argentino sigue dirigiendo al Deportes Tolima, sin embargo no quedó contento con lo que vio de su equipo”, detalló Pinto.

Precisamente en conferencia de prensa, el técnico con pasado en América y Junior de Barranquilla manifestó no sentirse “conforme” con lo mostrado por sus dirigidos e incluso aseguró que, en su opinión, “dimos dos o tres pasos para atrás en lo futbolístico”.

“Sinceramente no me quedo conforme con lo que hicimos, creo que en esto de la construcción dimos dos o tres pasos hacia atrás en lo futbolístico, lo reconozco. Yo particularmente no me sentí representado con lo que hicimos... Nos faltó más templanza y personalidad”, sentenció.

Por lo pronto, el Deportes Tolima buscará levantar cabeza el próximo miércoles 6 de septiembre, cuando reciba en Ibagué al Deportivo Pereira en duelo pendiente de la séptima jornada. Urge sumar de a tres.