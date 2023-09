La Nación debe girar $2 billones al año al Caribe para crisis energética: alcalde Pumarejo

En reiteradas ocasiones, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo ha manifestado su descontento con el modo de cobro de la tarifa de energía en la región Caribe por parte de Air-e, nuevo operador del servicio de energía eléctrica en Atlántico, La Guajira y Magdalena.

El más reciente rechazo a la empresa de energía fue por una nueva estrategia de cobro a los usuarios morosos, después de la denuncia pública de los ciudadanos descontentos con la metodología del megáfono.

Pumarejo sostuvo que los usuarios no deben ser expuestos, por lo que hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos para que la empresa tenga mejores procedimientos en los cobros coactivos.

Ahora, el mandatario local realizó una nueva petición al Gobierno frente a la crisis energética que atraviesa la región, se trata de una tarifa diferencial del presupuesto nacional. Según comentó Pumarejo en los micrófonos de 6AM Hoy por Hoy, para hacerle frente a esta crisis, la Nación le debe girar $2 billones al año por 4 años, al Caribe colombiano para arreglar la línea de tensión e implementar nueva infraestructura que limite las perdidas.

“Una familia en el Caribe consume hasta 300 veces más que el interior del país, no porque lo quiera hacer. Al mediodía, con las temperaturas que tenemos en el Caribe y en otras regiones del país, una nevera consume hasta el doble de energía, por lo que aquí hay mayor consumo”.

Según explicó Pumarejo, aunque hay un piso garantizado para los generadores y transformadores de energía, no hay un techo, ya que la empresa Air-e “cuando llueve sube la tarifa y cuando hay sequía las sube más”.

Aseguró que los 2 billones que exigen no es un problema para el Estado, teniendo en cuenta las grandes inversiones que realiza en el país: “Esto no es plata para 12 millones de colombianos, no es una gran inversión”.

Para Pumarejo, el problema de fondo radica en que el gobierno de Iván Duque acabó con Electricaribe, pero le entregó la empresa a dos comercializadoras, Afinia y Aire, que hicieron una tarifa diferencial nefasta que hoy vale un 20% más.

