Conozca cuál es la percepción de seguridad en Cúcuta

Cúcuta

Los recientes sucesos relacionados a las muertes selectivas y la activación de un artefacto explosivo han puesto en vilo la seguridad en Cúcuta. Caracol Radio salió a medirle el pulso a este tema. Hay reacciones divididas por parte de los cucuteños en cuanto a los motivos que provocan esta problemática.

Algunos cucuteños hablan de una inseguridad que producen los habitantes de calle, otros relacionan estos hechos con microtráfico o narcotráfico, incluso, un grueso número de las personas consultadas expone que se trata de guerra por el control territorial entre bandas criminales.

Pedro Torres dijo a Caracol Radio que “siempre ha pasado lo de los muertos, pero en los últimos años esto se está poniendo peluda. Nos preocupa muchas cosas, por lo menos salir de noche”.

Sandra García, señaló que “el problema de la seguridad es por los indigentes, no se está haciendo nada con los consumidores, y uno se da cuenta que ellos son los que promueven parte del problema y de ahí comienza todo”.

Andrés Montero explicó que “uno ya no puede salir a hacer deporte en las madrugadas porque le da miedo a uno que lo atraquen, es que la gente ya casi no se ve en las calles después de las diez de la noche, algunos sectores que siempre uno veía con mucha gente”.

Algunas de las reacciones que se encuentran también en las calles entre aquellos que prefieren no identificarse señalan que “esto por culpa de las bandas venezolanas que están haciendo de las suyas, uno se pone a ver y no se ha venido capturando las cabezas, solo a los peones, a gente que se encarga del tema de las extorsiones, pero porque no se detiene a quienes dan las órdenes, uno entiende que tal vez están en otros países, pero por más, aquí que es cerca de Venezuela, deben haber muchos”.

Otra de las personas entrevistadas señaló que “sí hay policía, pero hace falta más policía en las calles, es urgente, la seguridad se está perdiendo en la ciudad”.

Los entrevistados en pleno centro de la ciudad de Cúcuta concuerdan con la necesidad de que el Gobierno Nacional intervenga en esta problemática de grandes dimensiones que tiene tanta responsabilidad de fondo como de forma.