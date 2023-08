Juan Pablo Montoya se incluyó en la lista de los tres mejores deportistas colombianos

Juan Pablo Montoya (Photo by Rudy Carezzevoli - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images) / Rudy Carezzevoli - Formula 1

Juan Pablo Montoya ha sido el mejor piloto colombiano hasta el momento. Siete victorias y 30 podios en la Fórmula 1, Campeón de la IndyCar Series en 1999 y múltiples veces ganador de la Indy 500, elogió a varios deportistas y mencionó a los que considera los tres mejores de la historia.

“Por lo que he hecho, me meto (entre los tres mejores deportistas colombianos de la historia). Muy poquita gente lo ha hecho, lo que yo llegué a ganar a nivel mundial. El top 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour de Francia y el Giro. Yo me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica”, dijo Montoya.

Esta lista ha dejado que los colombianos apoyen y critiquen al colombiano. La mayoría menciona que, deportistas como Nairo Quintana, Edgar Rentería, Catherine Ibarguen o algún futbolista destacado en la historia del país, debían de estar en la lista.

Por ahora, el legado Montoya continúa. Su hijo, Sebastián Montoya, está dando los pasos necesarios para llegar a la categoría reina del automovilismo. Se encuentra en la Fórmula 3, con el equipo Hitech, en el monoplaza número 14.

Sebastián se encuentra décimo quinto en el campeonato de la FIA Fórmula 3. Cuenta con 37 puntos y un podio, logrado en la carrera Sprint de Melbourne, Australia. Montoya ha mostrado, a lo largo de la temporada, destellos de lo que era su padre, y continúa con la esperanza de llegar a su primera victoria en la categoría. Queda sólamente una fecha y se disputará del jueves 31 de agosto, hasta el domingo 3 de septiembre.