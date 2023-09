¿Ha logrado el gobierno abonar el terreno para un acuerdo nacional?

En Hora20 el análisis a los hechos de coyuntura del día: el acuerdo nacional del gobierno que se empezaría a ver reflejado en los cambios a la reforma a la salud y al diálogo que sostuvo hoy el presidente con los gobernadores del país, así como la apertura al diálogo con empresarios y sectores políticos. Después el análisis lo que implica para la justicia y las víctimas la imputación al general en retiro Mario Montoya por las ejecuciones extrajudiciales.

Esta semana se ha convertido en los días de búsqueda de consenso en camino hacia el “acuerdo nacional” que propone el presidente Petro. La semana empezó con el encuentro entre el presidente Petro y el Consejo Gremial, una reunión en la que quedaron claras las diferencias entre ambos sectores, pero también los puntos en común, los acuerdos y las agendas para construir las reformas y proyectos que resultan clave para el país y el gobierno. Después tuvo lugar la reunión entre la bancada liberal en la Cámara de Representantes, la más grande del Legislativo y el presidente para sellar apoyos al Ejecutivo y la agenda de reformas. Por otro lado, está el encuentro entre el presidente, miembros del gobierno y cuatro gobernadores del país golpeados por la violencia como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y el secretario de gobierno de Casanare, esto en medio de las tensiones que se han dado entre gobernadores y el Gobierno por la política en seguridad.

Estos hechos han estado rodeados de un movimiento ayer en el Legislativo: la creación de una subcomisión que integre a todos los partidos de la Cámara de Representantes para que se redacte un texto de reforma a la salud concertado por los distintos actores, de hecho, se convoca también a mesas de diálogo abiertas con participación de la sociedad civil, de la ciudadanía y de las organizaciones del sector. Un movimiento, que según la promotora de la iniciativa va en caminado a responder a la invitación de “acuerdo nacional” que ha hecho el gobierno nacional. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco ha dicho que la aprobación de la subcomisión le hace pensar que hay consenso sobre la necesidad de la reforma, que es un avance importante, que da cuenta de que sí se está buscando un acuerdo y que espera que esta iniciativa lleve a un consenso.

Lo que dicen los panelistas

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, planteó que la idea de un acuerdo es fundamental, “esto es posterior a un acuerdo político y no creo que Petro con la situación de gobernabilidad, le quede otra salida”, además, dice que, si le va bien con eso, al país le va bien. Agregó que esas reformas son necesarias, pero no como el Presidente las quiere porque plantea, ese espíritu de llanero puede que no le sea suficiente para hacer las reformas. “Él habló de acuerdo en su posesión y el primer año hubo apoyo de políticos, pero con la reforma a la salud no pudo comprometerse con los partidos y prefirió sacar tres ministros para sacar adelante su obstinación de lo que quería; que el antecedente que tenemos no sea lo que pase ahora”.

Sobre la imputación a Mario Montoya, señaló que es un símbolo de crueldad de la tragedia de los falsos positivos, “su ánimo de figuración que demostró en otras operaciones militares, como esa escuela que se creó y terminó en esta tragedia de la historia de Colombia tan triste; por eso me parece que es importante lo que ocurre en JEP”.

Jairo libreros, abogado, profesor universitario y experto en temas de seguridad,aseguró que la frase del acuerdo nacional es complejo de materializar porque cree que se necesita metodología para crear un consenso, por ejemplo, sobre la reforma a la salud dice que cuando no se logra crear consenso, no es solo ceder, “es que las distintas partes tengan oportunidad de aportar y que la voz sea iniciativa de política pública porque se lanza un acuerdo nacional, establece canales, pero no cede en iniciativas; en eso llegamos a un laberinto que no tiene salida”.

Sobre el caso de Mario Montoya, comentó que la JEP ha demostrado que funciona a través de un trabajo monumental, “está el tema de cómo saca estándares internacionales en acciones de no repetición, también demuestra el buen diseño institucional que genera resultados que es importante para las víctimas y el sistema”. De otro lado, explicó que, si Montoya no acepta su participación, el caso va a la Fiscalía de la JEP y se enfrentaría a una condena de 20 años.

Alfredo Mondragón, representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, planteó que Petro acierta con un ambiente distinto, “no es solo pluralidad política, son hechos políticos históricos, convocar a contradictorios en tema de tierras o paz y con tener gente vinculada a ese ejercicio en discusión de tierras, el tema de Lafaurie o Valencia Cossio”, con lo cual, dice que Petro intenta hacer lo que ha planteado, “es un acuerdo nacional para acuerdos fundamentales que nos saque del atraso económico, de la criminalidad y la violencia”.

Señaló que le parece importante el ejercicio de concertación a través de una subcomisión en el Congreso, pero criticó que no se le tuviera en cuenta a partidos de gobierno para concertar y que sí se hiciera con partidos de oposición como Cambio Radical y Centro Democrático.

Para José Guarnizo, periodista, director de Vorágine y profesor universitario, en este gran pacto nacional se ve que hay dos diálogos que van por caminos distintos: esa reunión con gremios es un síntoma de lo que está pasando porque el presidente hablando de agenda, de temas, de prioridades y a la salida los empresarios hablaron de otra cosa, “el presidente habla de economía descarbonizada, de transición energética y de otro lado, vemos gremios hablando de otros temas como falta de concertación en reforma laboral o seguridad en territorios”, con lo cual, dice que ve complejo hablar de un gran pacto en este momento.

En cuanto a los falsos positivos, dijo que en el auto de la JEP se ven unos patrones crueles, “la mayoría de las víctimas y jóvenes asesinados por el Ejército eran de barrios populares, desempleados y uno alcanza a ver es que, en este patrón, los funcionarios son responsables por acción u omisión, pero Montoya lo fue por los dos”.