DT y jugadores de Sao Paulo salieron a respaldar a James Rodríguez tras penal fallado

James Rodríguez vivió un triste momento con Sao Paulo al fallar el único penal de la serie que significó la eliminación de la Copa Sudamericana ante Liga de Quito. El colombiano ingresó para el segundo tiempo y entró conectado, incluso le puso la asistencia a Robert Arboleda con la que se igualó el marcador global y por lo tanto no quedaba otra vía para definir al clasificado que los lanzamientos desde los once pasos, pero allí erró su cobro.

Una vez terminado el encuentro, el cucuteño publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se responsabilizó totalmente de la derrota, lamentando que le haya pasado por primera vez fallar un penal en una tanda. “Hoy me tocó fallar un penalti en una definición, algo que nunca había sucedido en mi carrera. Asumo la responsabilidad de la eliminación. Quiero agradecer al hincha paulista que una vez más llenó el Morumbí y apoyó al equipo. Estoy muy triste, pero confiado en que mi historia en el club apenas comienza y que tendremos muchos motivos para sonreír juntos”, escribió.

JAMES RODRÍGUEZ NO PUDO CONVERTIR ❌



Liga de Quito ganó 5-4 en la serie por penales ante Sao Paulo y está en semifinales de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/zUof0eukMg — DSports (@DSports) September 1, 2023

Respaldo del entrenador

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador Dorival Júnior, se refirió a la situación vivida por James, revelando que en el camerino el jugador de 32 años tomó la vocería para responsabilizarse, pero el DT manifestó que se trató de algo grupal.

“James es un tipo que pega muy bien y acabó resbalándose. Me dio la impresión de que tenía dos toques de balón, pero entró muy bien al partido y estaba haciendo un gran papel. Asumió la responsabilidad en el vestuario, que es de todos. Estaba muy triste por el momento como todos lo estamos. Hay que levantar la cabeza y buscar una nueva condición”, destacó el técnico.

Por su parte, la prensa le preguntó por qué Luciano, el ‘10′ del equipo no pateó: “Estaba muy cansado y sería el séptimo pateador. No sería un problema. Tuvimos cinco grandes exploradores. Él (James) falló por una circunstancia, un desliz, si no, hubiera marcado el gol. Terminó sucediendo, no tenemos que penalizarlo. Nos sirve de lección. Pueden pasar cosas buenas, quién sabe. Nos estamos preparando para un momento como este”, afirmó el entrenador.

Mensajes de sus compañeros

En diálogo con los medios de comunicación, Robert Arboleda, a quien James le puso la asistencia, habló sobre la situación del colombiano. “Todos sabemos que James es un gran jugador, es una gran persona, nos duele mucho que haya errado porque sabemos la clase de persona que es. Hay que consolarlo y ayudarlo, acabó de llegar y está sintiendo lo que es Sao Paulo”, comentó.

En los comentarios de respuesta a la publicación de Rodríguez, Arboleda agregó: “Tranquilo hermanito. Cosas mejores vendrán para todos nosotros, eres un crack hermanito para todos y para mí es un placer tenerte como compañero. Levanta la cabeza manito”.

Por su parte, Lucas Moura, otro de los referentes del plantel, quien llegó junto con James a reforzar el equipo, publicó “¡Entraste y jugaste mucho hermano! Nuestro gol sólo salió porque le metiste el balón en la cabeza a Arboleda. ¡Somos un equipo, nadie gana y nadie pierde solo! ¡Estamos juntos crack!”.

El venezolano Nahuel Ferraresi, quien se encuentra lesionado, comentó: “Hermano todos juntos en el mismo barco, ¡¡¡cabeza arriba y seguimos!!! Eres crack”.

Muchas más respuestas y comentarios de respaldo recibió James Rodríguez, quien tendrá que levantarse de este golpe anímico de cara al próximo juego ante Coritiba, que será el último con su club antes de que se una a la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela y Chile en la doble fecha FIFA con la que comenzarán las Eliminatorias.