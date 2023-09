Giro en la novela de Rafael Santos Borré: este equipo lo haría quedarse en Alemania

Rafael Santos Borré, delantero de la Selección Colombia (Photo by Alex Grimm/Getty Images) / Alex Grimm

Rafael Santos Borré seguiría en Alemania. Cuando todos los caminos parecían conducir a que su destino estaba fuera del país teutón, al colombiano se le presentó una posibilidad en el último día de mercado en las principales ligas de Europa, para quedarse en la Bundesliga.

En la última semana, se habló de un interés por parte del Valencia de España en contar con el barranquillero, quien parecía tener claro que su futuro estaba lejos de Frankfurt al no disputar ningún minuto en la pretemporada y tampoco hacerlo en los primeros partidos oficiales del club. No obstante, esa opción se diluyó y ahora aparece como salvavidas el Werder Bremen.

Así lo dio a conocer el diario Sport1 de Alemania, que dio a conocer la urgencia del conjunto verdiblanco en encontrar un delantero ante la negativa del serbio Luka Jovic, quien canceló conversaciones y se quedará en Fiorentina, mientras que Yousoufa Moukoko hará lo propio con el Borussia Dortmund.

Partiendo de esas dos opciones que se le cayeron al conjunto de Bremen, los directivos pusieron los ojos en Borré, quien, según el medio alemán, abandonó la sesión de entrenamiento de este viernes. “Ahora SVW está probando a Rafael Borré. El héroe de la Eurocopa del Eintracht acaba de abandonar el entrenamiento de suplentes”, informaron.

No obstante, el periodista Christopher Michel dio a conocer que no parece tarea fácil, “pues queda mucho camino por recorrer en las próximas horas. Está tejido con aguja caliente”, informó, a la vez que no descartó la posibilidad del Valencia.

Otros equipos con los que ha sido relacionado

Debido a la situación del delantero de la Selección Colombia, quien perdió regularidad en la última temporada al disputar solo 15 partidos como titular (de 46 disputados), marcar 3 goles y repartir 4 asistencias, varios equipos comenzaron a tantear el terreno con el entorno del jugador para poder ficharlo. Según prensa internacional, Vasco da Gama de Brasil, Cruz Azul de México, Valladolid de España, entre otros, han mostrado algún interés en el ex River Plate.

Habrá que esperar a cómo se termina desenvolviendo la situación del futbolista de 27 años, quien busca tener más minutos en esta campaña de cara a llegar con ritmo a la Tricolor para afrontar las Eliminatorias, a las que ya fue convocado para enfrentar a Venezuela y Chile.