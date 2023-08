Gobierno no está preocupado por subcomisión para concertar Reforma de Salud, dice Velasco

Congreso

Pese a que el coordinador ponente de la Reforma a la Salud, Alfredo Mondragón, aseguró que la creación de una subcomisión en la Cámara para intentar concertar esta reforma era un ‘mico’ impuesto por algunos sectores que pretenden dilatar la discusión, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco mostró otra perspectiva, considerando que el mensaje es positivo.

“El Congreso está debatiendo. ¿Qué nos gusta? Que todos los partidos dijeron que se necesita una reforma a la Salud. Todos aprobaron una proposición que dice que se sienten a concertar la reforma; ya es un avance gigantesco”, dijo Velasco.

Para el jefe de la cartera política, que no se había pronunciado sobre esta subcomisión, “esto de alguna manera le quita fuerza a la ponencia que pedía archivar la reforma. Segundo, el debate ya está en la plenaria, ya comenzó definiendo impedimentos; si mi memoria no me falla se deben haber votado más de 50 impedimentos, faltan 16 que creo que se votarán el martes”.

Frente a esta subcomisión, que tiene como finalidad de buscar consensos entre todos los partidos, dijo el ministro que “ojalá encontremos los acuerdos, pero si no pues se sigue debatiendo, y se discute es lo que legal y constitucionalmente se tiene que debatir es la ponencia. Y la ponencia ya está presentada en la plenaria”.

Es decir, desde el Gobierno van a permitir que opere esta subcomisión. Aunque si se llega a extender o a convertir en una táctica dilatoria, van a instar a que se vote la ponencia que ya está: “el parlamento puede crear comisiones, como se crean en todas las leyes que tienen alguna complejidad, en busca de encontrar acuerdos. Si encuentran los acuerdos, aleluya; si no, se va a votación”.

Y aunque no es claro cuánto pueda tardar esta subcomisión en construir el nuevo texto de la reforma, si es que así lo logran, el factor tiempo comienza a ser una preocupación para esta iniciativa, pues debe superar los tres debates que le restan antes del 16 de diciembre, o de lo contrario se hundiría.