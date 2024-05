Alcaldía debe aclarar reserva legal sobre pruebas de los hallazgos de su auditoría

Antioquia

A través sus redes sociales, Sebastián Gómez, secretario General del distrito de Medellín, se pronunció sobre la decisión de un juez de la República con relación a las pruebas que sustentan los 501 hallazgos de la auditoría forense que presentó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre supuestos hechos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero.

“Representante debo corregir su imprecisión, el Juzgado lo que ha indicado es que se debe responder con los motivos de la reserva legal, que buscan proteger los testimonios y pruebas. Una sentencia se lee con objetividad, no bajo intereses políticos y personales”, se lee a través de su cuenta en ‘X’.

El funcionario de Medellín hace referencia al representante a Cámara, Alejandro Toro, quien a través de sus redes sociales había dicho que un juez de la República reconoció que esa auditoría forense era falsa y nunca se llevó a cabo.

“En segunda instancia, un juez de nuevo nos da la razón. Federico Gutiérrez mintió con la tal auditoría forense. Ratifican que no fue una auditoría forense, sino simplemente un informe de empalme. Y no solo se queda ahí, ahora también le reclama porque antes de hacer estas aseveraciones no le preguntó a las personas implicadas acerca de sus conclusiones”, explicó el representante Toro.

EL juzgado reconoce los argumentos del distrito para no entregar la información no han sido suficientes y por eso pide que aclaren o entreguen la documentación: “Al momento de exponerse la argumentación respecto de la negativa a suministrar la información que se dice esta cobijada por reserva legal, no revela motivadamente la Alcaldía de Medellín por qué esto es así, es decir, no indica que tipo de actuaciones fueron las encontradas por la nueva administración que se encuentran en la normativa que cita el ente municipal, ni que tipos de datos podrían afectar las posibles investigaciones que se surtan en la Contraloría, Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación”, dice el documento emitido por el juzgado.

¿Por qué no se entregan las pruebas?

En reiteradas oportunidades el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido enfático que es fundamental que se mantenga la reserva de las fuentes que han aportado sus testimonios y documentos para probar las supuestas irregularidades y hechos de corrupción que se cometieron durante la administración de Daniel Quintero.

El mandatario distrital insiste en que estas personas que han colaborado para que se presenten estos hallazgos podrían estar en peligro y ese es el principal argumento de la actual administración para mantener bajo reserva la información.