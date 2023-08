Director de Indepaz recibió amenazas de un frente de disidencias de las FARC

El pasado viernes 25 de agosto Leonardo González, director del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz - Indepaz, recibió una amenaza por parte de la subestructura Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC) en el Cauca, a raíz de una denuncia de un presunto confinamiento en Argelia, Cauca.

Según publicó el director en su cuenta de X, desde el pasado 22 de agosto, en el Plateado (Argelia, Cauca), este mismo frente le pidió a la comunidad que sacara al Ejército a la Leona parte alta:

“La gente se negó porque son zonas minadas. En respuesta, el frente del EMC les ha dicho que entonces no les dejan entrar comida, ni combustible, ni sale ni entra nadie del Plateado. No hay energía y no les permiten restablecerla. Ese es el control social que a algunos extranjeros les parece “algo normal”.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Leonardo González, se refirió a este hecho, asegurando que también fue amenazado el alcalde de Argelia, Cauca, por visibilizar las denuncias y atropellos a los que son sometidas las comunidades de esta región.

De acuerdo con el directivo, luego de recibir el comunicado, el mismo frente Carlos Patiño publicó un video en sus redes sociales donde ratifican los señalamientos a estos líderes:

“Aquí lo más importante es que avance el proceso de paz y que este comunicado sea un lapsus y desacierto de un frente del Estado Mayor Central que no se ha dado cuenta del momento histórico y de la oportunidad que pueden tener de consolidar una paz en el departamento del Cauca”.

González comentó que han recibido todo tipo de solidaridades por parte del Gobierno y de diferentes instituciones internacionales y esperan que pronto se realicen los estudios de seguridad que se exigieron en estos casos para poder seguir con el trabajo que se adelanta desde Indepaz con estas comunidades.

Diálogos de paz con las disidencias de las FARC

Estos hechos de intimidación se presentan en medio de un escenario de diálogo entre el Estado Mayor Central de las FARC, que comanda alias ‘Iván Mordisco’ y el Gobierno nacional.

A partir de este 31 de agosto, y hasta el próximo 3 de septiembre, se reunirán en zona rural de Suárez, Cauca, ambas delegaciones de paz para discutir la figura del protocolo de respeto a la población civil y el mecanismo de cese al fuego, previo a la instalación de la mesa de conversaciones de paz.

Los encuentros tendrán carácter reservado y confidencial. Además, contará con la presencia de testigos internacionales, de la Iglesia Católica y del Consejo Mundial de Iglesias.

De acuerdo con el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en la actualidad, el Gobierno “sólo sostiene una Mesa de Diálogos de Paz, la que se desarrolla con el ELN, y tres espacios de conversación sociojurídica para la paz urbana, en Buenaventura, Quibdó, y Medellín”.

Es importante recordar que González es sobrino de Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno que adelanta los diálogos con el EMC - FARC:

En el comunicado emitido por el EMC dice: “Mientras Camilo nos habla de paz, su sobrino Leonardo azuza la guerra contra las FARC-EP”.