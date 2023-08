Petro se reunió con el Consejo Gremial: empresarios cuestionan falta de concertación

Colombia

Por casi tres horas, y luego de algunas cancelaciones, el presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño a 32 voceros de las principales agremiaciones del país, para plantearles su propuesta de ‘Acuerdo Nacional’ y escuchar las propuestas, preocupaciones o reclamos que fueran a manifestar.

Si bien para el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, “la gran noticia para el país es que el Gobierno y los empresarios no están de pelea”, otros voceros, como el mismo presidente del Consejo Gremial Germán Arce, creen que se ha dialogado mucho, pero no se ha concertado: “No lo hemos hecho bien. Hemos tenido cientos de reuniones y hemos llegado a pocos acuerdos”.

Al término de la reunión, precisamente, algunos de los representantes dieron estas declaraciones sobre el encuentro que, sin embargo, consideraron positivo, cordial y sincero. “Nosotros veníamos hoy con una agenda, que logramos evacuar de manera generosa: uno, hablar con el presidente de la creciente situación de seguridad a nivel regional; el otro frente está asociado a los riesgos que estamos viendo en términos de reactivación económica y la preocupación sobre cómo se va a comportar la economía”, añadió Arce.

El director de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, coincidió en que “algunos de nosotros esperábamos más: llegar a algunos acuerdos, a un procedimiento y una metodología. Particularmente Fenalco, la Andi y la SAC teníamos interés de poder concretar algunos temas de reactivación de la economía del país y temas relacionados con la seguridad, tener medidas más concretas”.

No obstante, el dirigente gremial consideró que “fue el comienzo de varias reuniones que ojalá el presidente se entusiasme a continuar, porque es que quedamos en mucho diálogo y poca concreción. Quizás lo más importante que hablamos y donde hubo una mayor cercanía es en la necesidad de trabajar mancomunadamente en la reducción de las tazas de interés en Colombia”.

Para el director de la SAC, Jorge Bedoya, la clave va a estar en buscar el diálogo y los consensos: “trabajando con sinceridad tanto en las reuniones privadas como en los pronunciamientos que hagamos de manera pública y, por supuesto construyendo desde la diferencia. El presidente tiene unos objetivos desde su programa de Gobierno, nosotros tenemos unas preocupaciones, y por lo menos nuestro compromiso es siempre estar listos para el debate, con argumentos. Le solicitamos al Gobierno que vea al sector empresarial como esa columna vertebral de la economía”.

En una especie de mea culpa, el presidente del Consejo Gremial insistió en que “claramente no lo estamos haciendo bien de lado y lado, y haciendo las mismas cosas no vamos a tener resultados distintos, así que nuestra voluntad de contribuir en la construcción de soluciones sigue vigente, pero tenemos que cambiar la forma y el método de cómo vamos a trabajar, porque desafortunadamente los resultados dicen que no lo estamos logrando”.

Arce también consideró que no pueden ser catalogados como enemigos del Gobierno: “tenemos que ser capaces de hablar con franqueza, incluyendo las cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no nos podemos graduar de unos y otros. El sector empresarial no se puede graduar de enemigo del Gobierno, no lo somos: producimos el 80% del PIB, pagamos más del 80% de los impuestos y generamos el 75% de los empleos formales. Claro que ‘el cambio’ y las transformaciones son con el empresariado, pero para eso tenemos que cambiar la manera como estamos trabajando”.

En cuanto al tema del ‘Acuerdo Nacional’, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez contó que tiene como enfoque puntos clave del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno. Y añadió que “la política no es de perseguir a las personas que están en la economía popular, sino de empoderarlas y fortalecerlas. Estamos llamando para hacer una alianza entre el sector privado y el sector público, y estamos de acuerdo, no podemos ser enemigos, tenemos que trabajar de la mano para que Colombia avance”.