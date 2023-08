“Jamás sometería a la ciudad a un riesgo con una decisión en contra mía”: Dumek Turbay

Cartagena

El candidato a la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a través de los micrófonos de Caracol Radio sobre algunas publicaciones y cadenas que circulan en redes sociales, donde se asegura que tendría inhabilidades para ser elegido como el máximo mandatario distrital el próximo 29 de octubre.

El exgobernador de Bolívar calificó estas aseveraciones como “otra mentira” de algunos candidatos que se encuentran en la contienda electoral ante la falta de propuestas. Incluso, señaló al actual alcalde William Dau, de participar en estos señalamientos en su contra que afectan su imagen durante la campaña para las elecciones.

“Esa es otra mentira ante la falta de propuestas de otros candidatos, inclusive del propio alcalde. Fui gobernador de Bolívar por cuatro años, tomamos una cantidad de decisiones invertimos más de siete billones en proyectos de infraestructura, de desarrollo, construimos dos mega hospitales, más de 300 kilómetros de vías, resolvimos un problema como el puente de San Estanislao y Soplaviento que hace más de 70 años se cayó. Tomamos decisiones que a algunos no les gustaron y frente a una decisión de un gobernador que invirtió tantos recursos, no hace falta la queja”, expresó.

Dumek Turbay aseguró que no tiene sanciones que lo puedan inhabilitar para ser alcalde de Cartagena a través de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Explicó que durante el tiempo que fue gobernador de Bolívar y años posteriores se han presentado quejas por su rol como mandatario departamental, pero que no le impiden aspirar al máximo cargo de la ciudad. Además, ratificó que la mayoría de los procesos han sido cerrados o archivados

“En Procuraduría tengo siete quejas, y hablan de que me van a dar pliego de cargos, los otros candidatos son adivinos pues que yo sepa eso no va a pasar. Ellos no dicen que la misma Procuraduría que todos estos años que han hecho quejas, me han archivado más de 25 investigaciones. Yo fui gobernador hasta el 31 de diciembre de 2019, y no tengo un solo pliego de cargos, no tengo una sanción. La Procuraduría sacó un listado de 600 candidatos que están inhabilitados para aspirar y ahí no está Dumek”, indicó.

Finalmente, el candidato manifestó estar dispuesto a renunciar a su aspiración si llega una sanción en su contra emitida por un ente de control.

“En tres años y ocho meses que dejé de ser gobernador no tengo ningún requerimiento de la Fiscalía. Los interesados en ganarme lo que quieren es causar miedo, hoy yo reto que al que me traiga una sanción ahora mismo, renuncio a la aspiración de alcalde, si así fuera me voy. Soy un hombre responsable, serio, jamás sometería a la ciudad a un riesgo de que pudiera ser elegido alcalde y que mañana hubiera una decisión en contra mía”, señaló el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay.