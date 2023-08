Diálogo entre Gobierno y gremios, ¿mejora la relación entre los actores?

El presidente de Colombia Gustavo Petro. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

En Hora20 el análisis al encuentro entre el presidente Gustavo Petro y los miembros del Consejo Gremial, la cual se da en pleno momento en el que regresan las discusiones de la reforma a la salud y cuando inician las mesas técnicas entre el gobierno y las EPS por cuenta de la compleja situación financiera que alertan las empresas promotoras en salud. También se analizó lo que pasa en el sector de la energía cuando el gobierno busca impulsar una reforma a la ley de servicios públicos.

Mientras en el Congreso se la república se reanuda el debate de varias iniciativas del gobierno como la reforma a la salud que reinició hoy su segundo debate en el Senado y mientras se prepara la reforma a la ley de servicios públicos, ambos sectores lanzan alertas sobre el panorama financiero y fiscal de sus áreas. En el caso de las EPS hay una alerta por la situación financiera de tres importantes promotoras de salud, ante esta alarma, el gobierno instaló tres mesas técnicas para discutir asuntos como las deudas con las EPS y los montos de la UPC; mesas en las que se discute el efecto que tendría el daño adverso que tendría la quiebra de alguna de esas EPS.

Por otro lado, está el panorama del sector energético y las comercializadoras, pues en la noche del lunes se conoció una carta de Acodis, el gremio de las comercializadoras de energía, alertado sobre un posible apagón financiero ante los saldos acumulados que para diciembre serían del orden de los $10 billones y que en julio ya iba en $7,3 billones. Con lo cual, le solicitan al gobierno mayor flexibilidad en la voluntariedad en el pago de la opción tarifaria por cada comercializadora, así como soluciones estructurales en los pagos. En ese orden, el ministro de Minas, Andrés Camacho respondió en la tarde de este martes desde el Congreso sobre este panorama: dijo que no permitirá un apagón financiero, que se están tomando medidas en subsidios y en líneas de crédito a través de Findeter. Esta situación se da bajo el marco de la propuesta del presidente de hacer cambios a la ley de servicios públicos, ley que un mes y 9 días después de haber iniciado esta legislatura todavía no se presenta.

Lo que dicen los panelistas

Laura Bonilla, politóloga y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que el mensaje de la reunión y el tono de lo que dice el Consejo Gremial es que hay algo positivo, “pienso y está la evidencia de que el Presidente al haber disminuido los apoyos políticos, intenta poner otros apoyos sobre la mesa para lograr un acuerdo nacional y así probablemente tenga mejor relación con los gremios y con otros sectores que no necesariamente son partidos políticos”, en ese sentido, dice que al ser el primer gobierno de izquierda, no estaba preparado para la conversación y que ha pasado un tiempo en el que los gremios y el Gobierno empiezan a entenderse.

Detalló que la situación de las EPS no es un error de este gobierno y que es estructural de sistema de salud, “es una falla de mercado porque las buenas atraen naturalmente más personas”.

Paloma Valencia, senadora de la república por el Centro Democrático, planteó que estas conversaciones deben ser técnicas, “el problema es que la ideología le puede (al Gobierno) sobre las cifras y lo técnico, la política no es solo un opinadero, a los sueños les falta años para ser ideas y les falta trabajo para ser política pública y, el Gobierno tiene una soberbia tremenda que impide asumir retos de conceptos técnicos que hay sobre los temas. De otro lado, dijo que no se puede llamar a diálogo para no oír nada, “la impresión con Petro es que es de diálogo y acuerdos, pero no tiene interés de conversar porque es un acto de igualdad, de intercambiar ideas, de convencer y llegar a puntos de acuerdo”.

También aseguró que el presidente se desgasta en su palabra porque la gente no le cree en la voluntad de acuerdos, “en lo de EPS se dice que se pueden quebrar, que quedarían en el limbo 13 millones usuarios, se dice que hay $10 billones, pero son los que le deben al sistema y que son los programados para pagar, pero no hay una solución al problema en el temas como UPC, falta de pagos en presupuestos máximos y hay EPS que concentran pacientes enfermos en desmedro de sus ingresos, mientras que otras tienen pacientes sanos; entonces a las conversaciones si no se les imprime seriedad, se vuelve un chiste”.

Para David Racero, representante a la cámara por el Pacto Histórico, a un año de gobierno, sí se han hecho acuerdos y recuerda hechos consensos sobre la reforma tributaria o el acuerdo con Fedegán en la compra de tierras, “hay muchos más, este gobierno sí acuerda, sí dialoga y hay consensos en puntos fundamentales”, además, remarcó que debe haber autocrítica en el Pacto Histórico y en el gobierno, “le ha faltado un método, es genuina la voluntad de diálogo y conversación, el acuerdo sobre lo fundamental, pero una cosa es el Presidente haciendo un anuncio de invitar al diálogo sobre algo y eso toca dimensionarlo”. Con lo cual, dice que no ve método en el gobierno, pero voluntad sí, “el método falta y eso no lo hace el presidente, lo hace su gabinete, sus ministros y que en el marco de la reunión de hoy, se dice que un ministro va a estar liderando y haciendo seguimiento y a convocar; eso es método y una ruta”.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista en El Espectador, señaló que Petro pone bajo tensión a un establecimiento político y económico, el cual se sacude al ver un gobierno con visiones diferentes de una sociedad, “sin querer ocultar que el gobierno ha cometido errores, que muchos de los problemas surgen de su entorno, es cierto que sectores del establecimiento resisten al cambio por diversas razones y nos ha tomado un año entender que si se radicalizan las posiciones, no se va a avanzar”.

Destaca que se deben encontrar puntos comunes en temas complejos del sector salud como la falta de cobertura y calidad en zonas rurales, la salud preventiva o la formación profesional.