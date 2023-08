Alcaldía de Pamplona alerta por incremento de violencia por intolerancia

Cúcuta

Desde la alcaldía del municipio de Pamplona se advierte sobre el aumento de los hechos de violencia generados por casos de intolerancia y en los que los principales implicados son los más jóvenes, teniendo en cuenta que se trata de una ciudad universitaria, las autoridades iniciaron los operativos de control en varios puntos para mitigar estos hechos.

“Se hacen trabajos, operativos entre Ejército, Policía y Fiscalía, pero hoy en día lo que tenemos en Pamplona son problemas de intolerancia, que no es menos importante que lo otro, pero hay algo muy delicado, no sé qué está pasando con los jóvenes, hoy en día los viernes ya no salen a divertirse, sino a agredirse, por eso tenemos que hacer un trabajo con ellos” dijo a Caracol Radio Humberto Pisciotti, alcalde de Pamplona.

Junto a la academia también se ha buscado desarrollar acciones que permitan disminuir las agresiones entre y evitar más hechos de violencia.

“Siempre le hemos dicho a la universidad que nos reunamos, que integremos acciones porque solos no podemos, y hay que entender que los jóvenes son jóvenes, pero hay que llamarles la atención, hemos tenido dos muertes violentas, pero no ha sido por temas de grupos armados o enfrentamientos, sino por intolerancia” agregó Pisciotti.

Por último, en medio de las acciones desarrolladas en establecimientos de manera articulada por las autoridades, se espera contar con el apoyo de Migración Colombia, para tareas de verificación a la gran cantidad de población migrante que transita por esa localidad.