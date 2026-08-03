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03 ago 2026 Actualizado 12:34

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Cúcuta

Juez ordena proteger la vida de defensora de los derechos de la mujer

Se trata de Alejandra Vera, directora de la Corporación Feminista

Alejandra Vera directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete. Foto cortesía para Caracol Radio Cúcuta

Alejandra Vera directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete. Foto cortesía para Caracol Radio Cúcuta

Alejandra Vera directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete. Foto cortesía para Caracol Radio Cúcuta
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Cúcuta

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona le ordenó al Director General de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez Ballesteros para que en un término de dos días brinde protección a la lideresa social Alejandra Vera.

Se trata de la Directora de la Corporación Feminista, Mujer Denuncia y Muévete quien al parecer habría sido víctima de amenazas y otros hechos que colocan en riesgo su vida.

La directora de esta Corporación ha venido liderando acciones por las mujeres víctimas de la violencia, que vienen siendo asesinadas y explotadas sexualmente.

Alejandra Vera ha exigido a las autoridades respuestas por los feminicidios y por las prácticas aberrantes de las que han sido víctimas algunas mujeres en la ciudad de Cúcuta.

A través de una decisión judicial se le ordena a las autoridades brindarle todas las garantías de seguridad y protección ante el riesgo en que se encuentra hoy la lideresa social.

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