Nueva Eps tiene en jaque atención en el HUEM

Cúcuta

Si la Nueva Eps no hace al Hospital Universitario Erasmo Meoz el giro directo, el centro medico podría tener comprometido el pago a los trabajadores del centro medico.

De esta magnitud es la deuda que hoy tiene esa Empresa Prestadora de Salud con el hospital regional más importante y que tiene en aprietos la continuidad de sus servicios debido a esta situación.

El panorama es muy complejo porque la Nueva Eps no cumplió con el acta concertada para el desembolso de recursos, en la actualidad no hay contrato, sin embargo, la atención se mantiene para sus usuarios mientras la deuda continúa creciendo.

Así mismo, el volumen de pacientes con estancias prolongadas que generan traumatismos en la asistencia, las referencias a otro nivel de mayor complejidad hacen que cada día se registran más dificultades.

Por este panorama, es que hoy los trabajadores de siete organizaciones sindicales del Huem salen a reclamar a las directivas de la Nueva Eps en Cúcuta una respuesta en medio de una gran manifestación pacífica que ha sido programada con ese fin.