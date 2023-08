A diferencia de lo que esperaban muchos, no hubo pelea: Camilo Sánchez

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, explicó al término del encuentro entre el presidente Petro y el Consejo Gremial, que a diferencia lo que esperaban muchos, no hubo pelea, “se abordaron temas serios, hay diferencias y se busca canales para construir y ayudar a tener mejor calidad de empleo, seguridad en el territorio y a mantener vínculos que parecían perdidos y que hoy empezamos a reconstruir”.

Aseguró que la seguridad es un tema muy importante, “hay la percepción de inseguridad y eso es grave para generar empleo y crecimiento económico”, con lo cual, dice que lo importante es poder tener puntos de encuentro para hablar de temas y para no tener sorpresas como la ocurrida esta semana de reactivar el proyecto de ley de reforma laboral que no se concertó, “ahora vendrá ley 142 de servicios públicos, la pensional y otros sectores donde primero que todo debe ser la concertación y no tener sorpresas”.

Sobre la reforma a esa ley, dijo que está trabajando con el Ministerio de Minas, de Vivienda y con la Superintendencia de Servicios para construir la ley de servicios públicos con actualización técnica y no ideológica, “tenemos que ver cómo no se pone en riesgo la prestación del servicio y se logra capacidad para responderle a los más vulnerables”. En ese sentido, dice que la ley no puede ser un salto al vacío y que es importante generar acuerdos y confianza para construir temas a largo plazo, “el sector empresarial es su mejor aliado, es el que pone la plata; acá tenemos que seguir construyendo sobre lo construido”, remarcó.

Reveló que el presidente designará un miembro del gabinete para tener una especie de gerencia con el fin de tener resultados en los proyectos y así lograr tener un hilo conductor, “el Presidente quedó en decir quién será el ministro para mantener un vínculo y seguimiento en el momento propicio para hablar con credibilidad porque no podemos hacer algo en público y actuar diferente en privado y que se afecte la confianza de generadores, productores, sectores”.