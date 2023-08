Juan Cruz Real le deja un mensaje a la hinchada del América: “Sé que algún día volveré”

Juan Cruz Real es uno de los entrenadores que se puede dar el lujo de decir que supo ser campeón en Colombia. En 2020, el argentino se alzó con el título cuando conducía al América de Cali, equipo en el que fue criticado por muchos y odiado por otros. En un momento complicado que vive el cuadro Escarlara, su nombre ha salido a relucir, pues ha servido de ejemplo para aguantar el proceso de Lucas González, resistido en el inicio del proceso, así como Cruz Real.

En diálogo con el Diario AS Colombia, el actual técnico del Deportes Tolima se refirió justamente a su paso por los Diablos Rojos, rescatando que, con el paso del tiempo, la gente le ha dado más valor a su labor y el título conseguido. “Hicimos las cosas muy bien. Llegar en las condiciones que te decía. Lograr que el equipo salga campeón, hacerle ganar 3 millones de dólares por la participación en la Copa, se venden jugadores jóvenes como Santiago Moreno, Pablo Ortiz y Batalla al poco tiempo también se va. Se promovió a los jóvenes que era algo que se había prometido”, dijo al respecto de la experiencia en el equipo.

Asimismo, manifestó que sabe que volverá a la institución vallecaucana por una cuestión de “lógica”. “Nunca estuve enojado cuando me sacaron, son decisiones políticas que toma el club. A medida que pasa el tiempo se reconoce más lo que hicimos, como lo que hizo Guimarães. Sé que algún día voy a volver a América, por una cuestión lógica. Nosotros en ese proceso de América, cuando salimos campeones la hinchada me regaló una bandera con mi cara y la Copa. Fui dos veces, una con Junior y otra con Tolima. Pasa el tiempo y la gente lo empieza a reconocer”, agregó.

Críticas recibidas: “Yo no me enfoqué en eso. Me enfoqué en la posibilidad de trabajar, siempre estaré agradecido con Tulio Gómez y la familia que lo rodea porque tomó una decisión difícil al elegirnos. Nosotros nos enfocamos en trabajar y sabíamos de la responsabilidad que teníamos. Lo que fue más difícil no fue llegar a América, fue hacerlo en la situación que vivía. Llegamos a un equipo que venía de ser campeón y la exigencia que teníamos era salir campeón. Cosa que es muy difícil en el fútbol, hay que fijarse en la historia de los clubes y muy pocos repiten. Nos enfocamos en lo que teníamos que hacer y no por lo que se decía a las afueras”.

Retos en el América: “Uno cuando suceden cosas tiene que analizar el contexto. Llegamos a América en año de pandemia donde todos los clubes tenían que bajar su presupuesto. América había salido campeón, pero se le habían ido jugadores importantes como Michael Rangel, Matías Pisano y Neto Volpi. Nosotros cuando llegamos al club la exigencia que teníamos era quedar en los ocho y promover juveniles. Ese era el corazón del proyecto y por el cual nos traían. Era difícil, pero a partir de ahí empezamos a construir. Obviamente heredamos un buen plantel. Estábamos ilusionados con ser campeones, sabíamos que era difícil de repetir y teniendo en cuenta que teníamos que cumplir la palabra de potenciar juveniles y darles la oportunidad de jugar. Algunos con minutos y otros por debutar. Dentro de ese contexto se fue construyendo eso con altos y bajos. Fue muy cuesta arriba el inicio, pero se fue construyendo y hubo otra cosa difícil que fue plantear una idea de juego diferente a la que había, que había sido exitosa. Es difícil decirle a un plantel que ‘ganaron así, pero ahora lo vamos a intentar con una idea opuesta’. Los jugadores creyeron en eso y eso se dio hasta el final del campeonato”.

Su paso por Junior: “En Junior se hizo bien el trabajo, tuvimos arriba del 50% de los puntos. Un club con mucha presión era un año particular por tema político y el club quiera o no está adjunto a eso. El primer semestre estuvimos cerca de llegar a la final, en el segundo arrancamos muy bien. Hicimos cosas muy buenas, tuvimos un bache de dos o tres partidos y los directivos tomaron la decisión”.

