Lucas González: “No podría estar más orgulloso de ser el entrenador de estos jugadores”

Lucas González, director técnico del América de Cali, se mostró orgulloso y agradecido con su plantel de jugadores, luego de la victoria del cuadro Escarlata 2-0 ante Independiente Santa Fe, resultado que le permitió al estratega bogotano continuar al frente de su cargo.

González calificó de “atípica” la situación que vivió al frente del club en las últimas horas y aseguró que fue muy pronto para que sucediera; no obstante, dejó en claro que “el fútbol es de los jugadores” y que eso no cambiará independiente de que él esté o no al frente.

“Es una pregunta muy bonita que me hace a mí recordar un poquito los eventos de las últimas 48-72 horas, que son atípicas, sobretodo cuando empieza un proceso y apenas vamos a jugar el sexto partido de Liga, de nosotros, tenemos dos partidos aplazados. Desafortunadamente, no logramos los puntos que queríamos y eso nos pone en esta situación, en menos de dos meses porque nosotros iniciamos hace menos de dos meses. Y construir vínculos tarda tiempo. Uno empieza con una novia y después con tiempo se enamora de ella, antes de que sea su esposa. Porque en el tiempo es donde se forjan relaciones cercanas”, comentó.

Y agregó: “la verdad que el apoyo que han mostrado los chicos, su comportamiento, el partido que han hecho hoy, en tan poco tiempo... es algo que independientemente de cómo termine esta historia, todos queremos que sea este semestre con la 16, independientemente de cómo termine, no podría yo estar más orgulloso, hoy, de ser el entrenador de este grupo de jugadores”.

“El fútbol es de los jugadores”

“Uno como entrenador tiene que comprender que el fútbol es de los jugadores. Y eso lo dice mucha gente pero parece que fuera una frase que entra por un oído y por el otro. El fútbol es de los jugadores. Los entrenadores estamos únicamente para ayudar. Los chicos consideraron que nosotros somos las personas adecuadas para ayudarlos a ganar y eso no cambia nuestro rol. El fútbol les pertenece a ellos”, añadió sobre el apoyo del grupo a su cuerpo técnico expresado el pasado sábado.

Con el triunfo ante Santa Fe, América llegó a 8 puntos, contando aún con dos compromisos pendientes. El cuadro Escarlata estará visitando el próximo miércoles al Unión Magdalena, en juego pendiente por la segunda fecha del campeonato.