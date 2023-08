Habrá vía alterna para vehículos livianos y peatones en Los Grillos

Tunja

Luego de la instalación del Puesto de Mando Unificado por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Transporte y la directora del Invías, en el municipio de Pajarito (Boyacá, se dieron a conocer algunos acuerdos a los que se llegaron en torno a la Transversal del Cusiana, en el sector del puente de Los Grillos, el cual colapsó el pasado 20 de agosto.

El ministro de transporte William Fernando Camargo señaló que se realizará en el sector aledaño al puente Los grillos una vía alterna para el paso de vehículos livianos y motocicletas, mientras se entregan los estudios y diseños de la obra que se realizará en esta zona.

“Como parte del compromiso, en compañía de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo acordamos con las comunidades una hoja de ruta para resolver inicialmente el tema de una vía alterna de 500 0 550 metros, que permita conectar la zona que colapsó en el puente con Pajarito, eso habilitaría un corredor de cinco metros de ancho. Esta es una topografía compleja que no nos permite una sección mayor y allí tendríamos la posibilidad de conectar vehículos livianos y motocicletas, mientras se busca la alternativa para que el tráfico peatonal pueda coexistir en un corredor más seguro, esperamos que el viernes nos entreguen los estudios y diseños y el detalle del proceso constructivo para entregar, ya que lo que no queremos quedar expuestos frente a promesas que no estén asociadas a la capacidad y a la disposición de materiales en la zona”, indicó Camargo Triana.

De otro lado, aseguró que “adicionalmente, se acordó un fortalecimiento de recursos y de verificación de la vía de los Alpes en compañía de las gobernaciones de Boyacá y de Casanare para habilitar materiales y maquinaria que nos puedan generar un restablecimiento de un corredor que fue utilizado en anteriores oportunidades como alternativa de tráfico”.

También se refirió al puente de Labranzagrande, sector que ha servido como vía alterna para vehículos livianos y que está a punto de colapsar a causa de la creciente del río Cravo Sur.

“Allí ya hay unos recursos y hay un contratista que está ejecutando obras, y adicionalmente, hay una verificación de estabilidad de los puentes para garantizar la conectividad y que no tengamos una afectación que nos deje completamente incomunicados. Es parte de lo que en este momento se está desarrollando. Los recursos ya están, teníamos pendientes unos permisos de Corporinoquia y ya hay un contratista en la zona con un cronograma de obra para ejecutar”, apuntó el ministro Camargo.

Autoridades nacionales, departamentales, locales y habitantes de las regiones de Boyacá y Casanare hicieron presencia. / Foto: Caracol Radio

Entre tanto, la directora de Invías Mercedes Helena Guzmán manifestó que en los próximos días se va a realizar una investigación para determinar las causas que llevaron al colapso del puente Los Grillos.

“Ya se tienen previsto que se va a hacer no solo una investigación de patologías, sino que vamos a llevar a cabo tres investigaciones. En este momento estamos recibiendo las cotizaciones de las universidades, incluso de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; también esperamos que entre tres y seis meses nos puedan dar ellos a nosotros un informe de qué fue lo que sucedió en la construcción, qué sucedió en el diseño y qué llevó al fin al colapso del puente”, expresó Guzmán.