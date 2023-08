“Esto no es un incentivo a sicarios”: Francia Márquez sobre programa ‘Jóvenes en Paz’

Colombia

La vicepresidenta Francia Márquez, durante una sesión del Congreso, defendió el programa Jóvenes en Paz que está impulsando el Gobierno de Gustavo Petro. Señaló que este programa busca sacar a jóvenes de la violencia.

“Se que la oposición ha planteado que lo que estamos haciendo es pagándole a crimínales. Hay un mandato constitucional del Estado y es proteger a la juventud colombiana, así como proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos y colombianas. Lo que queremos es sacar a estos jóvenes que están en el círculo de la violencia y generarle oportunidades”.

Añadió que “este programa de Jóvenes en Paz tiene un condicionamiento y el condicionamiento es la obligatoriedad de estos jóvenes, que están en círculos de violencia, que están siendo reclutados por grupos armados, que están siendo reclutados en grupos de pandillas y lo que queremos es que estos jóvenes se obliguen a estudiar, donde el Estado les brinde las condiciones y las oportunidades de estudiar, de formarse, de prepararse, y, por otro lado, tiene un condicionamiento de trabajo social”.

Adicionalmente aseguró que no podrán hacer parte de este programa que tengan orden de captura o estén condenados.

“El que el Estado hoy esté desarrollando un programa para atender esta juventud, no puede verse como un incentivo a la delincuencia. Al contrario, tiene que verse como un Estado social de derecho que está asumiendo su responsabilidad constitucional para proteger y sacar de la violencia a la juventud colombiana. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Hay unos criterios que ha definido este programa, uno de los criterios es que no podrán ser parte de este programa jóvenes que tengan una orden de captura o una condena. Sí van a hacer parte de los programas los jóvenes que estén en esos círculos de violencia y lo que queremos es quitárselos a la delincuencia”, añadió.”

Ante los reparos que ha recibido el programa señaló: “Le respondo también al senador Alirio (Uribe) sus inquietudes en relación al programa de jóvenes. No es un incentivo a sicarios y yo no sé el fondo para promover sicarios, que usted mencionó, dónde está. Yo tampoco sé dónde está el fondo para financiar grupos terroristas, yo no sé dónde está ese fondo”.

Este programa de Jóvenes en Paz entregará a jóvenes, según la Vicepresidenta, una transferencia “condicionada”. Aunque no especificó el monto, ha trascendido que sería de 1 millón pesos.