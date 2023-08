¿Conviene crear una tarifa diferencial del combustible para taxistas?

En Hora20 el análisis a la jornada de movilizaciones de los transportadores y los acuerdos entre los taxistas y el gobierno frente al aumento en los precios de los combustibles en medio de la política que busca cerrar una brecha en el Fondo de Estabilización. Se habló de los puntos en los que el gobierno cede, de la tarifa diferencial y del tono del diálogo con otros gremios que también hacen reclamos al gobierno nacional. Después hablaremos de las respuestas que dio el presidente Petro sobre Odebrecht y otros temas clave del país en la entrevista con Cambio.

Una nueva jornada de protestas y movilizaciones se vivió en varias ciudades del país tras un llamado de transportadores, camioneros, mototaxistas y sociedad civil a rechazar el aumento en los precios de los combustibles. La decisión del gobierno Petro de tapar el hueco en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles empieza a generar molestia en la ciudadanía, pues en el último año el galón de gasolina pasó de $9.400 a $13.564 en promedio para agosto de este año con una tendencia que viene en crecimiento desde octubre del 2022 con el objetivo de cerrar un hueco fiscal que para el 2022 era de $37 billones, pero que para este año podría cerrar en máximo $18. No obstante, el gobierno no ha tocado por ahora el precio del ACPM, pues el incremento iniciará una vez se termine el de la gasolina y se calcula que pasará de los $9.357 de hoy a los $15 mil pesos en el 2024.

Este panorama que está relacionado con la responsabilidad fiscal del gobierno nacional, llevó a que este lunes se registraran manifestaciones en todo el país para que se revise la fórmula con la que se fijan los precios de los combustibles. Un escenario que en otros países de la región como Ecuador han generado fuertes manifestaciones y por poco han incendiado al país, el principal reclamo en el plano local es que se instalen mesas técnicas para revisar la fórmula del precio de la gasolina para que deje de estar atado al valor internacional. Sin embargo, el gobierno respondió que no hay motivos para amenazar con un paro y que el gobierno ha congelado algunos precios.

De otro lado, los taxistas este fin de semana lograron un acuerdo con el gobierno nacional para fijar una tarifa diferencial con el fin de que el aumento de los combustibles no los impacte financieramente, pero esta propuesta aceptada por el gobierno tendría un impacto fiscal de $23 mil millones al no aplicar el aumento de $600 pesos que aplicaría en septiembre y que se lograría a través del RUNT.

Lo que dicen los panelistas

Clara Elvira Ospina, periodista, analista y directora de Epicentro TV, señaló que no es fácil defender que cobren más por lo que consumen, “pero hay que defender esta decisión porque Colombia no puede ser una isla en un contexto en el que en todas partes el combustible está muy caro”, pero señala que lo complicado es el acuerdo con los taxistas, “eso trae muchos problemas porque no se ve cómo se cumple la tarifa diferencial cuando hay taxistas de aplicaciones, mototaxistas diciendo que por qué a ellos no”. Además, dice que $3.600 pesos para un taxista en un día es mucho, pero no es tanto si se considera cuánto trabaja en el día, “pero sí es mucho cuando sale de los fondos de los colombianos, del fisco. la compensación según el acuerdo no va a ser tan importante, no tanto los bolsillos, como sí lo sufre el fondo que está reventado”.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad, explicó que sectores del transporte de carga y los de transporte particular que sienten este incremento son los convocan a la movilización, porque recuerda hubo mesas con el Gobierno de que no se tocaría precio del ACPM, además de pedir que se modifique el cálculo del precio de combustible, “se habla de eso, pero el fondo existe y cobra 100% al costo internacional, cuando 75% se produce acá y no se entiende por qué en dólares”.

Explicó que Brasil es uno de los países que está cambiando la formula del cálculo de los precios de combustibles, “hoy en América Latina se está planteando por qué los países productores tienen que pagar el precio internacional” y advirtió que en Colombia no existe un subsidio como tal, “sólo si Colombia se pone la soga al cuello pagando el precio internacional. Además, no es posible realizar la transición energética si no hay otras fuentes que reemplace su consumo”.

María José Pizarro, senadora de la república por el Pacto Histórico, explicó los resultados del protocolo que se aplicó en el Congreso sobre violencia sexual, explicó que hubo denuncias de siete mujeres y dos hombres sobre acoso y abuso sexual, como el presunto caso de dos hombres en el ámbito laboral del congreso, “ocho de estos casos están en la Fiscalía” y resaltó que la denuncia de los dos hombres es por parte de quien dirigía canal del Congreso, identificado como Jhon Jairo Uribe, “ellos denuncian que fueron presionados por varios años, desde que eran menores de edad”.

Sobre el precio de los combustibles, dijo que el gobierno debe resolver varias situaciones que afectan de manera muy fuerte a la gente, como el impacto que tiene en la gente, en el bolsillo y en el fondo en temas de medioambiente, “hacienda y crédito público toman medidas para focalizar el beneficio de precios, de gasolina corriente y diésel para que se dé de manera corriente”, pues explica que los taxistas deben pagar independiente de cualquier otra situación ese precio por la tarifa, “tenemos dos situaciones a las cuales se les busca mitigar un poco el impacto negativo, pero eso depende de decisiones que tome el gobierno para hacerlo sostenible porque será insostenible”.

Luis Guillermo Vélez, abogado, columnista, exsecretario general de la presidencia y exsuperintendente de sociedades, manifestó que el gobierno ha tomado la buena decisión con eliminar el subsidio y que beneficiaba a la gente que tenía más plata y que es consistente con lo del gobierno en transición energética. De otro lado, dijo que hay algo de populismo, “el tema de los peajes que cuesta $14 billones según Fedesarrollo, eso lo pagamos todos; en 2024 hay medio billón para compensar a concesionarios por congelamiento de peajes”, entonces dice que el gobierno cede fácil en temas como SOAT que alivia a algunos en el país, pero destaca que eso lo acaba pagando alguien, “es blandengue en negociar estas cosas, cede a cualquier presión, pero es tremendamente rígido cuando negocia reformas, dicen que concertaron reformas, pero es paja, mire esta reforma laboral que se presenta de manera clandestina, que es la misma de antes y que es concertada, pero así no ha ocurrido”, con lo cual, dice que es blandengue con sectores que presionan como los transportadores o cuando recibe rédito político, pero que es rígido cuando se trata de concertar con otros actores de la sociedad civil como empresarios.